V černých šatech bez ramínek tato americká sportovkyně zaujme pozornost

Julia P.
Americká gymnastka Jordan Chilesová v elegantních černých sametových šatech bez ramínek zaujala pozornost všech na galavečeru Maternal Health Gala v Los Angeles.

Ultra-sofistikovaný model sametového sloupu

Jordan Chiles zvolila dlouhé černé šaty s trubkovým výstřihem z hladkého lesklého sametu. Top bez ramínek zdůrazňoval její ramena a potetované paže, zatímco silueta ve tvaru pasu zdůrazňovala její pas a nohy. S dlouhými černými nehty a kouřovým líčením s fialovými rty vyzařovala na modrém pozadí silnou eleganci.

Charitativní akce v Beverly Hills

Tento vzhled byl zachycen 18. března 2026 na galavečeru Jhpiego Maternal Health Gala v hotelu Beverly Hills, který podporuje globální zdraví matek. Mezi přítomnými hvězdami, jako byla americká herečka a producentka Gabrielle Union a americká herečka Tia Mowry, vynikala Jordan Chiles svou vyrovnaností jako sportovkyně, která se stala módní ikonou, po svém triumfálním zisku bronzové medaile na olympijských hrách v Paříži v roce 2024.

Stručně řečeno, Jordan Chiles na červeném koberci exceluje: symbolické stříbrné šaty s výstřihem na TIME Women of the Year 2026 nebo černé šaty na galavečeru Ebony Power 100. Tyto černé sametové šaty potvrzují její talent pro spojení atletické síly a haute couture a uchvacují fanoušky i fotografy.

