Jennifer Lopez v flitrovaném body vytváří velkolepý vzhled

Americká zpěvačka a herečka Jennifer Lopez právě způsobila senzaci fotografií, kterou sdílel její dlouholetý vizážista Ernesto Casillas během kosmetické procedury. Oblečená v body celé pokrytém flitry a v odpovídajících vysokých botách po stehna působí ohromujícím a zároveň dokonale kontrolovaným dojmem – připomínkou toho, proč je jednou z nejznámějších osobností na mezinárodní scéně.
Flitrovaný body
Na fotografii, která koluje na sociálních sítích, se Jennifer Lopez objevuje v body zcela pokrytém třpytivými ozdobami. Nejvýraznějším detailem je výstřih do V, který sahá téměř k pupíku. Mistrovský střih, který proměňuje siluetu ve skutečný couture šmrnc. Samotná látka oděvu je sama o sobě událostí.
S každým pohybem světlo zachycuje flitry a vytváří tak téměř tekutý efekt. Tento přístup připomíná velkolepá vystoupení Jennifer Lopez na pódiu – od hudebního videoklipu „On The Floor“ až po její vystoupení na Super Bowlu v roce 2020. JLo nikdy neskrývá svou zálibu v třpytivých kouscích a tento model do této tradice dokonale zapadá.
Kozačky po stehna a vlnitý účes
Jako doplněk k body zvolila Jennifer Lopez pár sladěných vysokých kozaček. Boty ve stejném odstínu jako body prodlužují siluetu a zároveň jí okamžitě dodávají divadelní rozměr. Celý soubor funguje jako skutečný jevištní kostým, umocněný pečlivě promyšleným osvětlením.
Co se týče účesu, J.Lo zvolila charakteristický vzhled, který je nyní zcela její: její dlouhé, melírované hnědé vlasy jsou upravené do jemných vln s pěšinkou uprostřed. Výrazně hollywoodský střih, který rámuje její obličej a zároveň zachovává uvolněný, splývavý styl. Co se týče krásy, práce Ernesta Casillase vyniká v detailech: šedé oční stíny, pudrově růžová tvářenka a tělové rty – kombinace, která je moderní i zářivá zároveň.
Perfektně provedená zrcadlová póza
Dalším aspektem, který dělá fotografii obzvláště pozoruhodnou, je póza: před zrcadlem v šatně, s podpatky opřenými o stůl a rozkročenýma nohama. Inscenace připomínající velké hvězdné portréty 80. let – doby, kdy americké divy pózovaly se stejnou nonšalantní sebedůvěrou.
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Nová stylistická éra v plném proudu
Toto vystoupení přichází v obzvláště významné době pro Jennifer Lopez. Zpěvačka, která v současné době propaguje svůj nový film „Office Romance“, v posledních týdnech zveřejňuje sérii dokonale vybraných módních outfitů. Od černých mohérových roláků až po leopardí sukně od Balmainu, její oděvní styl nyní tvoří skutečný vizuální příběh – kde každý outfit vypráví příběh o jednom aspektu její rozvíjející se kariéry.
S tímto flitrovaným body a hlubokým výstřihem předvádí Jennifer Lopez jeden ze svých nejúžasnějších vystoupení roku. A potvrzuje, že je jednou z osobností, které nejlépe ztělesňují tuto směs jevištní přítomnosti a preciznosti couture.