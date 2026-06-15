V nařasených šatech přitahuje Kim Kardashian v Monaku všechny pohledy

Kim Kardashian nikdy nezůstane bez povšimnutí a její nedávná cesta do Monaka nebyla výjimkou. Na Velké ceně Formule 1 strhla pozornost v elegantních splývavých krémových šatech od Gucci. O svůj vzhled se podělila se svými sledujícími na Instagramu.
Zahalené šaty
Pro svůj závodní den zvolila Kim Kardashian dlouhé krémově zbarvené žerzejové šaty. Šaty mají asymetrický výstřih a jeden dlouhý rukáv, jemně přehozený přes jedno rameno. Nařasení v pase dodává šatům strukturu, zatímco splývavá látka obepíná tělo a splývá až na zem. Spárání evokuje starožitný nádech a vytváří tak decentní a sofistikovaný vzhled.
Velkolepá otevřená záda
Zatímco šaty zepředu působily decentně, vzadu skrývaly skutečné „překvapení“. Doširoka rozepnuté se v pase vyznačovaly sochařským splývavým efektem, který celkovému vzhledu dodával dramatický nádech. Tento kontrast mezi čistou přední částí a odvážnými zády byl jedním z nejdiskutovanějších módních momentů monackého víkendu.
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Pečlivě vybrané doplňky
Co se týče doplňků, Kim Kardashian zvolila velké sluneční brýle s fialovými skly a černé lodičky Gucci s logem horsebit. Vzhled doplnila volným drdolem, ozdobeným několika prameny, které rámovaly obličej. Tento look zkoordinovala se svou sestrou Khloé, která byla také oblečená v krémové barvě, a vytvořila tak dokonale sladěné duo.
V těchto splývavých krémových šatech Kim Kardashian opět dokázala své mistrovské umění vzhledu. Na Velké ceně Barcelony 14. června 2026 se před kamerami neobjevila, což naznačuje, že její přítomnost byla decentní, nebo se akce jednoduše nedotkla. Zda se před koncem sezóny 2026 znovu objeví na Velké ceně Formule 1, se teprve uvidí, což by nepochybně znovu vzbudilo pozornost kolem jejích tolik diskutovaných veřejných vystoupení, se teprve uvidí.