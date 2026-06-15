Shakira ve svých 49 letech způsobila senzaci žlutým lookem inspirovaným mistrovstvím světa ve fotbale.

Léa Michel
@shakira / Instagram

Shakira oslavila další úspěch zářivým i symbolickým vzhledem. Kolumbijská zpěvačka sdílela na Instagramu sérii fotografií s fotbalovou tematikou u příležitosti významného milníku: 100 milionů zhlédnutí písně „Dai Dai“, oficiální písně mistrovství světa ve fotbale 2026. Výrazný žlutý outfit, navržený jako skutečná pocta tomuto krásnému sportu.

Žlutý vzhled v barvách fotbalu

Pro tuto příležitost Shakira zvolila žlutý crop top, zdobený fotbalovým motivem na jedné straně a červenými pruhy na druhé. Zkombinovala ho se světlými mangožlutými kalhotami a botami a přiléhavými červenými rukavicemi, které jí dodaly nádech elegance. Se zdviženýma rukama pózovala na hřišti stadionu, jako by nasávala elektrizující atmosféru velkého fotbalového večera. Precizní make-up, růžové tváře a růžová rtěnka, vlasy volně splývavé přes ramena: vše bylo navrženo pro zářivý a slavnostní vzhled.

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Příspěvek sdílený uživatelem Shakira (@shakira)

Pocta „Dai Dai“ a mistrovství světa

Tato volba oblečení nebyla zdaleka nevýznamná. Doprovázela oznámení o velkém úspěchu: „Právě jsme s písní ‚Dai Dai‘ dosáhli 100 milionů zhlédnutí, děkujeme,“ napsala Shakira a vřele poděkovala svým fanouškům. Tato píseň, vydaná v polovině května, v podání nigerijského umělce Burny Boye, je oficiální hymnou mistrovství světa ve fotbale 2026, které pořádají Spojené státy, Mexiko a Kanada. Fotbalové téma jejího outfitu tak přímo odráželo ducha písně.

Královna hymen mistrovství světa

S písní „Dai Dai“ Shakira potvrzuje jedinečné spojení s největší fotbalovou událostí. Shakira je nejčastěji vystupující umělkyní v historii soutěže: již v roce 2006 nám představila remix písně „Hips Don't Lie“, v roce 2010 obrovský hit „Waka Waka“ a v roce 2014 „La La La“.

Shakira svým zářivě žlutým vzhledem a ohromujícím hudebním úspěchem opět dokazuje, že je neoddělitelně spjata s magií mistrovství světa ve fotbale. Potvrzuje svůj status ikony, schopné kombinovat módu, hudbu a vášeň pro fotbal. Oslnivý debut, hodný této události.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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