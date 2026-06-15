„Oba vypadají skvěle“: Naomi Watts sdílí novou svatební fotografii

Britská herečka a producentka Naomi Wattsová pěstuje uvolněný vztah ke svému image. U příležitosti třetího výročí svatby s hercem Billym Crudupem sdílela na Instagramu dosud neviděnou fotografii z jejich svatebního obřadu v New Yorku. Jednoduchý, něžný a hluboce zářivý snímek – který okamžitě vyvolal vlnu komentářů.
Šaty od Oscara de la Renty z bílé krajky
Na fotografii pár pózuje sedící na dřevěné lavičce venku. Naomi Watts má na sobě jednoduché, splývavé bílé krajkové šaty od Oscara de la Renty. V ruce drží kytici bílých květin převázanou stuhou.
Americký herec Billy Crudup, který stojí vedle ní, má na sobě jednoduchý tmavě modrý oblek. Herečka má hlavu opřenou o rameno svého manžela, jeho paži přehozenou přes opěradlo lavice. Ze všeho v kompozici vyzařuje klid. Popisek dokonale vystihuje obraz: „Všechno nejlepší k narozeninám, má lásko ♥️.“ Žádný emotivní odstavec, žádná podrobná časová osa – jen tato jednoduchá věta, která říká vše.
Diskrétní svatba v srdci New Yorku
Svatba, o které je řeč, oslavená v červnu 2023, byla vším, jen ne hollywoodským obřadem. V té době se pár rozhodl pro sňatek v budově newyorského soudu, bez jakéhokoli okázalého obřadu. „Nic nebylo plánováno; chtěli jsme, aby to bylo co nejjednodušší. Květiny jsem si dokonce koupila v malém obchodě s potravinami na rohu,“ svěřila se Naomi Watts v rozhovoru v lednu 2024. Pokračovala: „Zabalila jsem je do staré stuhy, kterou jsem měla schovanou v šuplíku. Obřad byl velmi rychlý. Na poslední chvíli jsme zavolali pár přátelům a ti, kteří byli ve městě, se k nám přidali. Bylo to opravdu vřelé a krásné.“
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Druhý ceremoniál v Mexiku v roce 2024
Rok po diskrétní svatbě v New Yorku si pár v červnu 2024 uspořádal druhou oslavu, tentokrát v Mexiku. Oficiálnější obřad zorganizoval bratr Naomi Wattsové, fotograf Ben Watts, a byl obklopen kruhem blízkých přátel.
„Oba jsou skvělí“: Uživatelé internetu jsou dojati
Komentáře k novému výročnímu příspěvku jsou pozoruhodně jednomyslné. „Oba nádherní,“ napsal jeden uživatel. „To je krásný příklad lásky, která přichází v pravý čas,“ dodal další. Do konverzace se zapojilo i několik celebrit: americká herečka a filmová producentka Sharon Stone, americká herečka a televizní moderátorka Niecy Nash-Betts a americká televizní osobnost Andy Cohen, všichni zanechali vřelé gratulace.
„Nikdy není pozdě, že ne? Našli jsme se až pozdě v životě, a to je opravdu něco vzácného,“ svěřila se Naomi Watts v roce 2024. Tři roky po jejich prvním „ano“ tuto myšlenku – milostný příběh, který se odvíjí vlastním tempem, mimo konvence, a je díky tomu o to krásnější – nadále ztělesňuje.