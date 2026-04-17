Herečka Anne Hathawayová v New Yorku způsobila senzaci v „odvážných“ šatech

Anne Hathaway se nápadně vrátila do srdce newyorského týdne módy, kde se etablovala jako herečka i stylová ikona. Na významné akci se hvězda filmu "Ďábel nosí Pradu" objevila v sofistikovaných černých šatech, které kombinovaly siluetu přiléhající k postavě, hluboký výstřih na zádech a krajkový lem. Celý outfit doplnilo dlouhé boa z peří a výrazně dramatický vzhled.
Silueta v módním stylu v první řadě
Šaty Ralph Lauren, součást podzimní/zimní kolekce módního domu, se vyznačovaly přiléhavou siluetou, vysokým, uzavřeným výstřihem a dlouhou, splývavou sukní zdůrazněnou strukturovanou černou krajkou. Bohatá, lehce průsvitná látka nabízela pohled na černou látku pod nimi, čímž umocňovala smyslný efekt a proměňovala outfit Anne Hathaway ve skutečný kousek pro módní přehlídku.
Velmi propracovaná souhra vrstev
Anne Hathaway k tomuto výraznému kousku přidala dlouhé péřové boa přehozené přes ramena, které připomíná divadelní eleganci hollywoodské éry haute couture. Vzhled doplnily nadměrné sluneční brýle, černé boty a elegantní účes, čímž vytvořily ostrý kontrast mezi pohybem peří, strohou siluetou a minimalistickou jednoduchostí její tváře.
Modernizovaný obraz divy
Americká herečka Anne Hathaway tímto zjevem zahrála kartu „divy“ a zároveň si zachovala velmi moderní vzhled. Volba Ralph Lauren, typicky americké značky, také narážela na její roli módní ikony, někde mezi Andym Sachsem z minulosti a mocnou ženou, která pevně kontroluje svou estetiku.
Fotografie z onoho večera, které se hojně šířily v tisku o celebritách a módě, ukazovaly Anne Hathawayovou obklopenou blikajícími fotoaparáty, zkoumanou ze všech stran, což posilovalo myšlenku, že její výběr oblečení se nyní stal sám o sobě událostí. Těmito šaty znovu dokázala, že móda pro ni není jen propagačním nástrojem, ale skutečným jazykem, přesným a asertivním, vyjádřeným stejně efektivně na červeném koberci jako v ulicích New Yorku.