Herečka Anne Hathawayová v New Yorku způsobila senzaci v „odvážných“ šatech

Anaëlle G.
Anne Hathaway se nápadně vrátila do srdce newyorského týdne módy, kde se etablovala jako herečka i stylová ikona. Na významné akci se hvězda filmu "Ďábel nosí Pradu" objevila v sofistikovaných černých šatech, které kombinovaly siluetu přiléhající k postavě, hluboký výstřih na zádech a krajkový lem. Celý outfit doplnilo dlouhé boa z peří a výrazně dramatický vzhled.

Silueta v módním stylu v první řadě

Šaty Ralph Lauren, součást podzimní/zimní kolekce módního domu, se vyznačovaly přiléhavou siluetou, vysokým, uzavřeným výstřihem a dlouhou, splývavou sukní zdůrazněnou strukturovanou černou krajkou. Bohatá, lehce průsvitná látka nabízela pohled na černou látku pod nimi, čímž umocňovala smyslný efekt a proměňovala outfit Anne Hathaway ve skutečný kousek pro módní přehlídku.

Velmi propracovaná souhra vrstev

Anne Hathaway k tomuto výraznému kousku přidala dlouhé péřové boa přehozené přes ramena, které připomíná divadelní eleganci hollywoodské éry haute couture. Vzhled doplnily nadměrné sluneční brýle, černé boty a elegantní účes, čímž vytvořily ostrý kontrast mezi pohybem peří, strohou siluetou a minimalistickou jednoduchostí její tváře.

Modernizovaný obraz divy

Americká herečka Anne Hathaway tímto zjevem zahrála kartu „divy“ a zároveň si zachovala velmi moderní vzhled. Volba Ralph Lauren, typicky americké značky, také narážela na její roli módní ikony, někde mezi Andym Sachsem z minulosti a mocnou ženou, která pevně kontroluje svou estetiku.

Fotografie z onoho večera, které se hojně šířily v tisku o celebritách a módě, ukazovaly Anne Hathawayovou obklopenou blikajícími fotoaparáty, zkoumanou ze všech stran, což posilovalo myšlenku, že její výběr oblečení se nyní stal sám o sobě událostí. Těmito šaty znovu dokázala, že móda pro ni není jen propagačním nástrojem, ale skutečným jazykem, přesným a asertivním, vyjádřeným stejně efektivně na červeném koberci jako v ulicích New Yorku.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
