Bella Hadid zvolila minimalistický červený plážový outfit

Americká modelka Bella Hadid zahájila léto brzy. Na Instagramu zveřejnila řadu plážových fotografií, které okamžitě nadchly její sledující – a čísla mluví sama za sebe.
Červený, bohémský vzhled
Bella Hadid sdílela sérii fotografií z rajské pláže, na kterých pózuje v křišťálově čistém modrém oceánu pod štědrým sluncem. Příspěvek během několika hodin vygeneroval 548 000 lajků, 4 817 sdílení a 659 komentářů – čísla, která potvrzují okamžitý dopad každého z příspěvků modelky na sociálních sítích.
Pro tento útěk k moři zvolila Bella Hadid červený outfit s úzkými ramínky, který občas zkombinovala s bílým sakem. Vzhled doplňovaly zlaté náramky, výrazné náhrdelníky a kruhové náušnice. Nejvýraznějším detailem byl tištěný modrý šátek ve vlasech, který outfitu dodával bohémský nádech.
„Mořská panna sestra“: Fanoušci jsou okouzleni
Komentáře se hrnuly hned po zveřejnění příspěvku. „Sestra mořské panny,“ napsala jedna žena. Jednoduché reakce, ale odhalující účinek, který tyto snímky – jasné a uvolněné – měly. Velmi rychle následovaly další zprávy, oscilující mezi obdivem a náklonností: „nádherné“, „permanentní letní atmosféra“, „vypadá to jako scéna z filmu“. Někteří sledující šli ještě dál a evokovali jakýsi vizuální únik: „Je to, jako bychom byli někde jinde,“ komentoval jeden uživatel.
Kromě prostého komplimentu je to atmosféra, která zřejmě uchvátila. Jemná, téměř nadčasová estetika, kde spontánnost má přednost před inscenací. Mnozí zdůrazňují tento dojem kontrolované přirozenosti, tento způsob zachycení okamžiku bez zjevné námahy. Diskrétní, ale konzistentní nadšení, které potvrzuje dopad příspěvků Belly Hadid.
Bella Hadid, královna léta předčasně
Tento kolotoč je součástí série letních příspěvků Belly Hadid z jara 2026. Ve stejném týdnu byla také vyfotografována na jachtě v krajkových šatech Chloé s odhalenými rameny v barvě slonové kosti, které zveřejnila její stylistka Mimi Cuttrell. Dva odlišné světy – zářivá červená a čistě bílá – ale stejné mistrovství v letním stylu.
Stručně řečeno, Bella Hadid nezveřejnila jen fotky z dovolené – udala tón pro léto 2026. Červená, bohémská a slunečná = 548 000 lajků je jen začátek.