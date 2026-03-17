V elegantních šatech se Nicole Kidman výrazně předvedla.

Léa Michel
@nicolekidman/Instagram

Australsko-americká herečka, producentka a režisérka Nicole Kidman se oslnivě objevila na červeném koberci Oscarů 2026 v sošných šatech od Chanel, které okamžitě upoutaly pozornost.

Zakázkové, éterické a historické dílo

Nicole Kidman měla na sobě šaty ušité na míru od Matthieu Blazyho. Tyto světle růžové hedvábné šaty, zdobené jemným peřím, se vyznačovaly živůtkem bez ramínek s korzetem, vyšívaným krystaly a černými flitry, který splýval do splývavé, éterické sukně. Nicole Kidman doplnila komplet jemnými šperky: hodinkami, diamantovými prsteny a decentními perlami, které zdůraznily její vzhled, aniž by ho zahltily.

Symbolický okamžik pro "Moulin Rouge"

Nicole Kidman, která se představila po boku Ewana McGregora u příležitosti 25. výročí filmu "Moulin Rouge" (2001), jenž jí v roce 2001 vynesl první nominaci na Oscara, ztělesňovala nadčasovou eleganci. Její vypracovaná postava, strukturovaná i éterická zároveň, evokovala moderní pohádkovou hrdinku s peřím, které vytvářelo iluzi lehkého letu.

Australan mezi hvězdami

Ačkoli letos nebyla nominována, Nicole Kidman byla všudypřítomná a setkávala se s dalšími Australanky: herečkou Rose Byrne (nominovanou na nejlepší herečku za film „Kdybych měla nohy, kopla bych tě“) a hercem Jacobem Elordim (herec ve vedlejší roli ve filmu Del Tora „Frankenstein“). Jako věrná zástupkyně Chanel na nedávných akcích procházela po mole kolekcí ready-to-wear a Métiers d'Art od jara 2026, čímž potvrdila trvalé partnerství.

Tyto sošné, pudrově růžové šaty s péřovými akcenty staví Nicole Kidman na pozici jedné z nesporných královen červeného koberce Oscarů 2026. Vize silné a éterické elegance, která znovu potvrzuje její status „nesmrtelné“ módní ikony.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
„Je téměř k nepoznání": Emma Stone zaujala ve stříbrných šatech
Herečka Barbie Ferreira se opět stala terčem kritiky kvůli své postavě.

Cara Delevingne překvapila na červeném koberci velmi originálními „anatomickými“ šaty

Červený koberec Oscarů je pro celebrity často příležitostí předvést velkolepé outfity. I letos Cara Delevingne vzbudila velký potlesk....

U bazénu tato americká modelka předvádí svou postavu

U bazénu v hotelu Beverly Hills nedávno americká modelka Emily Ratajkowski předvedla svou postavu v hlubokém červeném jednodílném...

Herečka Barbie Ferreira se opět stala terčem kritiky kvůli své postavě.

Americká herečka a modelka Barbie Ferreira strhla pozornost, když prošla po červeném koberci na Oscarech 2026 v Los...

„Je téměř k nepoznání“: Emma Stone zaujala ve stříbrných šatech

Americká herečka a producentka Emma Stone zaujala všechny zraky na červeném koberci Oscarů 2026 ve stříbrných šatech od...

Demi Moore v 63 letech způsobuje senzaci svým „gotickým vzhledem“

Americká herečka, producentka a režisérka Demi Moore zaujala červený koberec Oscarů 2026 gotickým lookem od Gucci, který okamžitě...

Těhotná na červeném koberci, tato herečka září ve smaragdových šatech.

Wunmi Mosaku, těhotná se svým druhým dítětem, rozzářila červený koberec Oscarů 2026 ve smaragdově modrých šatech, které zdůraznily...