V elegantních šatech se Nicole Kidman výrazně předvedla.

Australsko-americká herečka, producentka a režisérka Nicole Kidman se oslnivě objevila na červeném koberci Oscarů 2026 v sošných šatech od Chanel, které okamžitě upoutaly pozornost.
Zakázkové, éterické a historické dílo
Nicole Kidman měla na sobě šaty ušité na míru od Matthieu Blazyho. Tyto světle růžové hedvábné šaty, zdobené jemným peřím, se vyznačovaly živůtkem bez ramínek s korzetem, vyšívaným krystaly a černými flitry, který splýval do splývavé, éterické sukně. Nicole Kidman doplnila komplet jemnými šperky: hodinkami, diamantovými prsteny a decentními perlami, které zdůraznily její vzhled, aniž by ho zahltily.
Symbolický okamžik pro "Moulin Rouge"
Nicole Kidman, která se představila po boku Ewana McGregora u příležitosti 25. výročí filmu "Moulin Rouge" (2001), jenž jí v roce 2001 vynesl první nominaci na Oscara, ztělesňovala nadčasovou eleganci. Její vypracovaná postava, strukturovaná i éterická zároveň, evokovala moderní pohádkovou hrdinku s peřím, které vytvářelo iluzi lehkého letu.
Australan mezi hvězdami
Ačkoli letos nebyla nominována, Nicole Kidman byla všudypřítomná a setkávala se s dalšími Australanky: herečkou Rose Byrne (nominovanou na nejlepší herečku za film „Kdybych měla nohy, kopla bych tě“) a hercem Jacobem Elordim (herec ve vedlejší roli ve filmu Del Tora „Frankenstein“). Jako věrná zástupkyně Chanel na nedávných akcích procházela po mole kolekcí ready-to-wear a Métiers d'Art od jara 2026, čímž potvrdila trvalé partnerství.
Tyto sošné, pudrově růžové šaty s péřovými akcenty staví Nicole Kidman na pozici jedné z nesporných královen červeného koberce Oscarů 2026. Vize silné a éterické elegance, která znovu potvrzuje její status „nesmrtelné“ módní ikony.