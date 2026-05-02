Herečka Brooke Shields a její dcera se tváří stejně a způsobují senzaci.

Americká herečka a modelka Brooke Shields a její dcera Rowan zjevně nepotřebují společného stylistu, aby vytvořily nezapomenutelné módní duo. Koncem dubna 2026 byly obě ženy vyfotografovány v ulicích New Yorku ve stejných malých černých šatech a jejich nápadná podobnost se okamžitě stala virální.
Natáčení v ulicích Manhattanu
Během natáčení seriálu „Next Gen NYC“ byly Brooke Shields a její 22letá dcera Rowan Henchy vyfotografovány v ulicích New Yorku, obě v malých černých šatech bez rukávů. Seriál sleduje skupinu mladých newyorských dědiců, z nichž mnozí jsou dětmi hvězd z americké reality show „Real Housewives“. Očekává se, že Brooke Shields se objeví po boku americké televizní osobnosti Teresy Giudice, herečky a televizní osobnosti Kandi Burruss a americké osobnosti reality show a podnikatelky Meredith Marks ve scéně večeře s jejich dcerami, což je jeden z nejočekávanějších crossoverů celé série.
Dvoje černé šaty, dva styly
Obě ženy – Brooke Shields a její dcera Rowan – měly na sobě stejný základní kousek oblečení, malé černé šaty bez rukávů, ale každá ve své vlastní verzi. Rowaniny šaty sahaly až ke kotníkům s peplum lemem a četnými stříbrnými cvočky, doplněné zlatým náramkem, sladěnými hodinkami a lakovanými podpatky. Brooke Shields zvolila rovně střiženou koženou verzi, kterou nosila se semišovými pantoflemi. Stejná DNA, odlišné osobnosti: dynamika, která dokonale ilustruje jejich blízké pouto.
Podobnost, která vyvolává rozruch
Stejně velkou pozornost než samotné oblečení upoutala nápadná podobnost mezi matkou a dcerou. Stejná postava, stejný způsob nošení, fotografie se okamžitě rozšířily se stejným komentářem: „na první pohled je těžké je od sebe rozeznat.“ Obě ženy mají také shodná tetování: berušku, odkaz na Rowaninu přezdívku z dětství „Malý brouček“, a na předloktí nápis „a na večírek“. Toto spojení jasně přesahuje rámec šatníku.
Rowan Henchy, z kampusu do „Next Gen NYC“
Rowan, která v květnu loňského roku absolvovala obor televizní žurnalistika na Wake Forest University, se pyšní 108 000 sledujícími na TikToku a po boku své matky již několikrát prošla po červeném koberci – včetně večeře korespondentů Bílého domu v roce 2022 a udílení cen Ženy roku. Veřejně také hovořila o životě s diabetem 1. typu a využila přitom svou platformu pro prosazování zdraví. Její účast v seriálu „Next Gen NYC“ představuje nový krok v její rostoucí viditelnosti.
Brooke Shields, mezigenerační ikona
Brooke Shieldsová i nadále s nenucenou grácií dominuje mediálnímu reflektoru. Bývalá múza Calvina Kleina, herečka, autorka a nyní producentka doprovází televizní debut své dcery se stejnou lehkostí, jakou projevuje ve svých vlastních outfitech. Toto sehrané duo matky a dcery procházející se ulicemi New Yorku dokonale ztělesňuje to, co představuje: přirozené, nenucené a stylové předávání hodnot.
Dvoje malé černé šaty, nápadná podobnost a zjevná spoluúčast: Brooke Shields a Rowan Henchy tak vytvořili jeden z nejpozoruhodnějších looků matky a dcery v dubnu 2026. A máme pocit, že je to jen začátek.