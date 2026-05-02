Herečka Brooke Shields a její dcera se tváří stejně a způsobují senzaci.

Fabienne Ba.
Americká herečka a modelka Brooke Shields a její dcera Rowan zjevně nepotřebují společného stylistu, aby vytvořily nezapomenutelné módní duo. Koncem dubna 2026 byly obě ženy vyfotografovány v ulicích New Yorku ve stejných malých černých šatech a jejich nápadná podobnost se okamžitě stala virální.

Natáčení v ulicích Manhattanu

Během natáčení seriálu „Next Gen NYC“ byly Brooke Shields a její 22letá dcera Rowan Henchy vyfotografovány v ulicích New Yorku, obě v malých černých šatech bez rukávů. Seriál sleduje skupinu mladých newyorských dědiců, z nichž mnozí jsou dětmi hvězd z americké reality show „Real Housewives“. Očekává se, že Brooke Shields se objeví po boku americké televizní osobnosti Teresy Giudice, herečky a televizní osobnosti Kandi Burruss a americké osobnosti reality show a podnikatelky Meredith Marks ve scéně večeře s jejich dcerami, což je jeden z nejočekávanějších crossoverů celé série.

Dvoje černé šaty, dva styly

Obě ženy – Brooke Shields a její dcera Rowan – měly na sobě stejný základní kousek oblečení, malé černé šaty bez rukávů, ale každá ve své vlastní verzi. Rowaniny šaty sahaly až ke kotníkům s peplum lemem a četnými stříbrnými cvočky, doplněné zlatým náramkem, sladěnými hodinkami a lakovanými podpatky. Brooke Shields zvolila rovně střiženou koženou verzi, kterou nosila se semišovými pantoflemi. Stejná DNA, odlišné osobnosti: dynamika, která dokonale ilustruje jejich blízké pouto.

Podobnost, která vyvolává rozruch

Stejně velkou pozornost než samotné oblečení upoutala nápadná podobnost mezi matkou a dcerou. Stejná postava, stejný způsob nošení, fotografie se okamžitě rozšířily se stejným komentářem: „na první pohled je těžké je od sebe rozeznat.“ Obě ženy mají také shodná tetování: berušku, odkaz na Rowaninu přezdívku z dětství „Malý brouček“, a na předloktí nápis „a na večírek“. Toto spojení jasně přesahuje rámec šatníku.

Rowan Henchy, z kampusu do „Next Gen NYC“

Rowan, která v květnu loňského roku absolvovala obor televizní žurnalistika na Wake Forest University, se pyšní 108 000 sledujícími na TikToku a po boku své matky již několikrát prošla po červeném koberci – včetně večeře korespondentů Bílého domu v roce 2022 a udílení cen Ženy roku. Veřejně také hovořila o životě s diabetem 1. typu a využila přitom svou platformu pro prosazování zdraví. Její účast v seriálu „Next Gen NYC“ představuje nový krok v její rostoucí viditelnosti.

Brooke Shields, mezigenerační ikona

Brooke Shieldsová i nadále s nenucenou grácií dominuje mediálnímu reflektoru. Bývalá múza Calvina Kleina, herečka, autorka a nyní producentka doprovází televizní debut své dcery se stejnou lehkostí, jakou projevuje ve svých vlastních outfitech. Toto sehrané duo matky a dcery procházející se ulicemi New Yorku dokonale ztělesňuje to, co představuje: přirozené, nenucené a stylové předávání hodnot.

Dvoje malé černé šaty, nápadná podobnost a zjevná spoluúčast: Brooke Shields a Rowan Henchy tak vytvořili jeden z nejpozoruhodnějších looků matky a dcery v dubnu 2026. A máme pocit, že je to jen začátek.

Modelka Kaia Gerber oživuje kožené sako nečekaným detailem

Mysleli jsme si, že kožené sako už bylo vidět ve všech možných ohledech. Americká modelka a herečka Kaia...

Thajská tanečnice Lisa má na sobě krajkový outfit a způsobuje senzaci

Thajská tanečnice, rapperka a herečka Lisa, členka jihokorejské dívčí K-popové skupiny BLACKPINK, nepotřebuje červený koberec, aby se proslavila....

„Odvážný“ kožený vzhled herečky Belly Thorne vyvolává rozruch

Americká herečka a modelka Bella Thorne nedávno zveřejnila na Instagramu fotku, na které má na sobě červené kožené...

Modelka Irina Shayk (40) způsobila senzaci v dekonstruovaných světle růžových šatech.

Ruská modelka Irina Shayk shrnula svůj současný stav mysli v popisku: „Všude možně.“ Její instagramový karusel, kde propojuje...

„Pytel kostí“: Modelka Bella Hadid se opět stala terčem kritiky

Americká modelka Bella Hadid vypadala na červeném koberci módní přehlídky REVOLVE v Los Angeles úžasně. A přesto se...

Porušuje pravidla: herečka Anne Hathawayová dává leopardímu vzoru nádech „neočekávané“ barvy.

28. dubna 2026 během promítání filmu „Ďábel nosí Pradu 2“ v New Yorku způsobila americká herečka Anne Hathaway...