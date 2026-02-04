„Stárnutí je velmi pozitivní“: v 57 letech tato modelka oslavuje krásu bez omezení.

Americká modelka Christy Turlingtonová i nadále zpochybňuje stereotypy spojené s věkem ve světě módy a krásy. Jako globální ambasadorka značky Lancôme prosazuje klidný a pozitivní pohled na stárnutí. Daleko od společenského tlaku se zasazuje o celostní pohodu, která zahrnuje minimalistické rutiny, spiritualitu a autenticitu.
Ikona 90. let, která přesahuje epochy
Christy Turlington, jedna z nejikoničtějších tváří supermodelek 90. let po boku Cindy Crawford a Naomi Campbell, je respektovanou, obdivovanou a stále vlivnou osobností. S více než 500 obálkami časopisů a nezapomenutelnými kampaněmi, zejména pro Calvina Kleina, ztělesňuje od svého debutu elegantní a klidnou krásu. Tento vyvážený životní styl si pěstuje daleko od mediálního šílenství a upřednostňuje promyšlené kariérní volby a hluboký osobní růst.
Nová etapa
Na začátku roku 2026 se Christy Turlington připojila k prestižní rodině ambasadorek značky Lancôme. Toto partnerství bylo přirozené, protože její osobní filozofie dokonale rezonuje s hodnotami značky. „Jsem na toto nové partnerství velmi hrdá. Krása je pro mě nástrojem pozitivní změny a plně přijímám myšlenku stárnutí s radostí a optimismem,“ řekla deníku Madame Figaro .
Stárnutí: cesta k naplnění
Slovo „stárnutí“ Christy Turlingtonovou neděsí; právě naopak. „Každý rok je lepší než ten předchozí. Naučíte se lépe znát sami sebe, být více v souladu sami se sebou. Takže pro mě stárnutí zůstává velmi pozitivní,“ tvrdí s přesvědčením. Silné poselství, které jde proti úzkostlivě vyvolávajícímu diskurzu o stárnutí, zejména zaměřenému na ženy.
Tento klidný pohled na plynutí času je vysvětlen i jejím životním stylem, který se pevně zaměřuje na harmonii mezi tělem a myslí. Jakožto nadšená jógová nadšenkyně po celá desetiletí – v roce 2005 o tomto tématu vydala knihu – a vášnivá běžkyně a turistka, popisuje tyto praktiky jako nezbytné pro svou osobní rovnováhu. „Jóga mě vrací zpět do středu; je to moje první láska. Je to jako léčba pro tělo i mysl.“
Krása bez umělosti a omezení
Ve světě krásy Christy Turlington ztělesňuje minimalismus. Její rutina je jednoduchá, zaměřená na kvalitu, smyslový zážitek a sebeúctu. „Chci vypadat zdravě, odpočatě a hydratovaně. V ideálním případě dávám přednost tomu, abych vypadala, jako bych neměla žádný make-up.“ Tato filozofie „méně je více“ silně rezonuje v odvětví, které se vyvíjí směrem k větší inkluzivitě, rozmanitosti a autenticitě.
Vítá také tento zlom v kosmetickém průmyslu: „Inkluzivita je nepochybně nejvýznamnější změnou posledních let. Krása nemůže být jednotlivá ani standardizovaná. Vyjadřuje se tisíci způsoby.“
Aktivistka za blaho žen
Kromě modelingu je Christy Turlington také oddanou aktivistkou. Poté, co během svého prvního těhotenství zažila komplikace, založila sdružení Every Mother Counts (Na každé matce záleží). Zasazuje se o lepší přístup k péči o matku po celém světě. Její závazek se dokonale shoduje s jejím působením v Lancôme, značce, se kterou sdílí touhu propagovat zodpovědnou, pečující a inkluzivní krásu.
Pokojný způsob života
Když necestuje, Christy Turlington nachází štěstí v jednoduchých radostech: trávení času s rodinou, vaření, čtení, sledování filmů nebo venčení psů. „Domov je moje útočiště. Je to místo, kde dobíjím baterie.“ V době, kdy jsou rychlost a výkon považovány za normu, nabízí inspirativní alternativu: zpomalení, přeorientování se a volba kvality před kvantitou.
Christy Turlington dokonale ilustruje, že je možné stárnout s klidem a autenticitou a odmítat diktát věčného mládí. Ukazuje, že krása se neomezuje jen na vzhled, ale je živena rovnováhou, pohodou a odhodláním. Její cesta nás inspiruje k přehodnocení našeho vztahu k času a k oslavě každé životní fáze jako příležitosti k růstu a radosti.