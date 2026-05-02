Thajská tanečnice Lisa má na sobě krajkový outfit a způsobuje senzaci

Thajská tanečnice, rapperka a herečka Lisa, členka jihokorejské dívčí K-popové skupiny BLACKPINK, nepotřebuje červený koberec, aby se proslavila. S popiskem „BadAngelchella“ a dvěma pečlivě vybranými krajkovými looky vyvolala na Instagramu vlnu reakcí.
Legenda, která říká vše
Lisa zveřejnila svůj kolotoč s jednoslovným popiskem: „BadAngelchella“, následovaným emoji křídel. Přímý odkaz na Coachellu – festival, na kterém vystoupila v dubnu 2026 – v kombinaci s osobností „zlého anděla“, kterou si pěstuje od svého sólového debutu. Jedno slovo, tři světy: Lisin podpis v kostce.
Minišaty s květinovým vzorem a krajkou
Na první fotce má Lisa na sobě černé krajkové minišaty s prolamovanými detaily a květinovými motivy. Šaty jsou záměrně průsvitné a hrají si s vrstvením mezi krajkou a tím, co se skrývá pod ní. Její charakteristická ofina jí rámuje obličej a má na sobě look „bez make-upu“ – perleťové tváře, definované řasy a lesklé karamelohnědé rty.
Bílá háčkovaná sada a kozačky po stehna
Druhý look mění směr: bílá háčkovaná sada – sladěný horní a spodní díl – v kombinaci s černými kozačkami po stehna. Zářivě růžová kabelka a černé nehty dotvářejí vzhled, kde kontrast mezi nedotčenou bílou háčkovaného materiálu a sytou růžovou barvou doplňku vytváří okamžitý vizuální efekt.
2,8 milionu lajků a záplava komentářů
Čísla z příspěvku hovoří sama za sebe o Lisině vlivu na sociálních sítích. 2,8 milionu lajků, 93 700 sdílení, 72 000 repostů a 13 700 komentářů – statistiky, které překonávají většinu příspěvků od světových celebrit. „Královno,“ napsal jeden fanoušek. „Jsi rozkošná, roztomilá, hezká, ohromující, nádherná, krásná a prostě, pane Bože,“ rozplýval se další v dlouhém a nadšeném seznamu.
Lisa, vycházející sólová ikona
Od doby, kdy Lisa opustila YG Entertainment a zahájila sólovou kariéru, se podílela na řadě spoluprací a vystoupení, čímž si upevnila status globální ikony. Na festivalu Coachella 2026 se pravidelně objevovala na obálkách významných módních časopisů a vytvořila si osobní estetiku, která kombinuje odkazy na K-pop, haute couture a západní odvážnost. Tento kolotoč „BadAngelchella“ je toho nejnovějším a zároveň nejdokonalejším příkladem.
Stručně řečeno, s 2,8 miliony lajků a zcela vymyšleným popiskem Lisa z jihokorejské dívčí K-popové skupiny BLACKPINK potvrzuje jednu věc: její vizuální vesmír patří jen jí a celý svět do něj chce vstoupit.