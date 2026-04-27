Zpěvačka Becky G způsobila senzaci s tímto rozparkem a flitrovaným outfitem.

23. dubna 2026 se v Telemundo Center v Miami konal galavečer Billboard Latin Women in Music a Becky G byla jednou z nejočekávanějších hostek. Mexicko-americká zpěvačka na růžovém koberci přitahovala pozornost v třpytivých šatech s vysokým rozparkem.

„Růžový koberec“ ve znamení módy

Čtvrtý ročník galavečera Billboard Latin Women in Music přivedl v Miami výjimečnou sestavu umělkyň a oceněných:

  • Španělská zpěvačka a skladatelka Rosalía (Žena roku),
  • Portorická zpěvačka a rapperka Ivy Queen
  • Mexická pop-rocková zpěvačka a skladatelka Gloria Trevi
  • Portorický zpěvák Young Miko
  • Mexická zpěvačka a skladatelka Julieta Venegas
  • španělská zpěvačka a tanečnice Lola Indigo
  • hlavní zpěvačka mexického popového dua Jesse & Joy, Joy

V tomto velmi očekávaném kontextu měla Becky G dvojí důležitou roli: roli oceněné a roli stylové ikony. Na růžovém koberci si vybrala dlouhé šaty s vysokým rozparkem, zdobené flitrovanými detaily, které odrážely světlo při každém pohybu. Vzhled, který byl elegantní i sebevědomý zároveň, věrný image umělkyně, která se nebojí podstupovat módní rizika.

Na pódiu v bílých šatech s odpovídajícím šátkem

Becky G pro své vystoupení vyměnila svůj růžový kobercový look za neméně výrazný outfit. Na pódium vystoupila v přepychových, celých flitrovaných bílých šatech a k nim ladící šálě, aby vzdala hold legendární americké zpěvačce Seleně Quintanille zazpíváním písně „Dreaming of You“. První část její coververze byla jemná a snová, než kytarista do druhé poloviny písně vnesl silnou rockovou energii.

Cena Global Impact Award, vyvrcholení večera

Byla to její přítelkyně a spolupracovnice, dominikánská zpěvačka a skladatelka Natti Natasha, která jí předala cenu Global Impact Award, nejdůležitější ocenění večera pro Becky G. V projevu proneseném ve španělštině se slzami v očích řekla: „Miluji to, co dělám na pódiu, ale pro mě je to také to, co se stane, když zhasnou světla – jak se zapojuji do své komunity, jak reprezentuji svou kulturu a jak vytvářím prostor pro další generaci.“

Umělkyně na vrcholu svého vlivu

Becky G se při této příležitosti objevila i na obálce časopisu Billboard a připravuje nové album, které by mělo vyjít v létě 2026. Singl „Marathon“ už udává tón: je to odvážná fúze angličtiny a španělštiny, rapu a mezinárodního latinskoamerického popu. Jako vycházející hvězda dokazuje, že styl a obsah mohou jít ruku v ruce.

Díky četným vystoupením na prestižních vystoupeních si Becky G upevnila status nepostradatelné ikony současné latinskoamerické hudební scény. Její přítomnost v Miami není jen pomíjivým trendem, ale ukazuje, že je to kompletní umělkyně, schopná zářit svým stylem stejně jasně jako aktivismem. Triumfální večer, který již nyní předznamenává rok 2026, který bude poznamenán dalšími úspěchy.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
