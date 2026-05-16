Herečka Emilia Clarke vzpomíná na utrpení, které ji přimělo uvěřit, že „je to konec“ jejího života.

Britská herečka Emilia Clarke emotivně hovořila o vážných zdravotních problémech, kterým čelila na vrcholu svého úspěchu v seriálu „Hra o trůny“. Vyprávěla o dvou krváceních do mozku, která jí obrátila život vzhůru nohama a málem ukončila kariéru.
Období poznamenané strachem a nejistotou
Emilia Clarke, která se proslavila rolí Daenerys Targaryen v úspěšném seriálu stanice HBO, čelila obzvláště těžké osobní zkoušce, zatímco její kariéra prudce stoupala. Herečka jako hostka podcastu How To Fail with Elizabeth Day vyprávěla, jak dlouho věřila, že po druhém krvácení do mozku nepřežije.
Vysvětlila, že toto období hluboce ovlivnilo její vztah k životu a smrti. Podle jejího vyprávění měla pocit, že „unikla“ něčemu nevyhnutelnému, až do té míry, že věřila, že „je jí souzeno zemřít“. Tato myšlenka ji během rekonvalescence denně pronásledovala.
Po první sérii seriálu „Hra o trůny“ následovala náhlá vlna neklidu.
První krvácení se objevilo krátce po dokončení natáčení první série seriálu „Hra o trůny“. Emilia Clarke vzpomínala, jak utrpěla těžký kolaps při cvičení v posilovně v Londýně. V té době čelila značnému profesnímu tlaku i intenzivnímu osobnímu stresu.
Herečka popsala „náhlou a extrémní bolest“ srovnatelnou s „prasknutím gumičky v mozku“. Příznaky se rychle zhoršily a ona si uvědomila, že se děje něco vážného. Po několika lékařských vyšetřeních lékaři diagnostikovali krvácení do mozku způsobené aneurysmatem. Navzdory závažnosti situace Emilia Clarke nadále přemýšlela o své profesní budoucnosti. Obávala se zejména toho, že producenti seriálu ji budou považovat za „příliš křehkou“ na to, aby pokračovala v natáčení.
Touha udržet svůj zdravotní stav v tajnosti
Emilia Clarke ve svých prohlášeních také vysvětlila, že o této těžké situaci se svými profesionálními kruhy mluvila jen velmi málo. Informovala pouze tvůrce seriálu, Davida Benioffa a D. B. Weisse, a zároveň se snažila zachovat určitou míru diskrétnosti ohledně svého zdraví.
Emilia Clarke přiznala, že po této zdravotní epizodě cítila „jakýsi stud“ ze strachu, že „bude vnímána jinak v odvětví, kde je tlak neustálý“. Tato touha mlčet ji vedla k tomu, aby pokračovala v práci navzdory fyzickým a psychickým obtížím spojeným s jejím zotavením. O několik let později Emilia Clarke veřejně prozradila, že utrpěla druhé krvácení do mozku, které vyžadovalo další operaci.
Od této zkoušky k osobnímu závazku
Po uzdravení se Emilia Clarke rozhodla proměnit tuto bolestivou zkušenost v konkrétní činy. V roce 2019 založila organizaci, která se věnuje podpoře lidí v rehabilitaci po poranění mozku. Organizace se zaměřuje na problematiku, jako je neurorehabilitace a izolace, kterou pacienti po neurologickém traumatu zažívají. Emilia Clarke doufá, že zvýší povědomí veřejnosti o často neviditelných důsledcích poranění mozku a zlepší péči poskytovanou přeživším.
Emilia Clarkeová už několik let mluví o tomto období svého života otevřeněji. Její vyprávění zdůrazňuje psychické jizvy, které takové zkoušky mohou zanechat, a to i po fyzickém zotavení.
Vyprávěním o dvou krváceních do mozku, které utrpěla během natáčení seriálu „Hra o trůny“, Emilia Clarke nabízí obzvláště silné svědectví o strachu, zranitelnosti a zotavení. Za celosvětovým úspěchem seriálu stálo, že herečka ve skutečnosti procházela jedním z nejtěžších období svého života. Dnes své zkušenosti využívá k tomu, aby zvyšovala povědomí a podporovala lidi, kteří čelí podobným neurologickým traumatům.