Ve 42 letech si Mandy Mooreová obarvila vlasy, aby zesvětlila hnědé vlasy, aniž by změnila úplně všechno.

Julia P.
@mandymooremm / Instagram

Americká zpěvačka, skladatelka, herečka, režisérka a stylistka Mandy Moore se na Disney Upfront v New Yorku výrazně objevila. Její červené hedvábné šaty sice přitahovaly pozornost, ale skutečnou pozornost si získala její nová barva vlasů. Zvolila decentní barvení, které zesvětluje její vlasy, aniž by změnilo jejich přirozenou barvu. Diskrétní, ale pozoruhodně efektní proměna, která dokonale ztělesňuje jeden z hlavních beauty trendů: vzhled „políbený sluncem“, ale s nádechem „tichého luxusu“.

Technika: jemně osvětlená hnědá

Místo toho, aby se Mandy Moore obarvila úplně na blond, zvolila jemnější přístup. Koloristka přidala zlatavé melíry na konečky a postupně zesvětlovala odrosty, čímž zanechala svěží, máslový tón. Výsledek: vlasy, které vypadají přirozeně opálené, s plynulým propojením délek a kořínků.

Tento typ barvení není jen klasické balayage. Je to spíše postupná technika, která zesvětluje celou hlavu vlasů bez ostrých linií typických pro příliš ostré přechody. Mandy Moore s tímto přechodem začala v roce 2021, když začala do svých čokoládově hnědých vlasů přidávat zlatavé melíry. O pět let později pravděpodobně šla ještě o krok dál a zvolila o něco intenzivnější vzhled, ideální na léto.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Barb Thompson (@barbdoeshair)

Trend „zalitý sluncem“, verze „tichého luxusu“

Vzhled Mandy Moore přichází v pravý čas: trend „sun-kissed“ – doslova „políbená sluncem“ – dominuje kosmetickým kódům jara a léta 2026. Spočívá v reprodukci přirozeného efektu, který slunce vytváří na vlasech po několika týdnech na pláži, se zlatavými melíry na nejvíce exponovaných partiích (konce, prameny kolem obličeje).

Verze Mandy Moore se odlišuje svým místem v širším hnutí „tichého luxusu“ aplikovaného na krásu. Tento trend, dalece od „demonstračních“ transformací, prosazuje decentní eleganci, kde kvalita práce má přednost před faktorem „wow“. Spíše než aby si nárokoval novou barvu, naznačuje přirozený jas, jako by tu byl vždycky.

Touto jemnou technikou barvení Mandy Moore potvrzuje, že je možné zesvětlit hnědé vlasy, aniž by se musely zcela proměnit. Tento přístup je v souladu se současnými trendy v oblasti krásy, kde se elegance měří spíše jemností než dramatickými efekty.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
Article précédent
Brooke Shieldsová v patnácti letech odsoudila, že jí byla během rozhovoru položena „nevhodná“ otázka.
Article suivant
Herečka Emilia Clarke vzpomíná na utrpení, které ji přimělo uvěřit, že „je to konec“ jejího života.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Vypadá jako gotika“: Nejnovější vzhled Lady Gaga je kontroverzní

Pro premiéru svého nového živě natočeného vystoupení „MAYHEM Requiem“ v The Grove v Los Angeles zvolila americká zpěvačka,...

S růžovou flitrovanou braletkou Zara Larsson vytváří popový vzhled a dělá senzaci.

Švédská zpěvačka a skladatelka Zara Larsson nadále prosazuje svůj popový styl stále výraznějšími outfity. Na Instagramu sdílela sérii...

Herečka Emilia Clarke vzpomíná na utrpení, které ji přimělo uvěřit, že „je to konec“ jejího života.

Britská herečka Emilia Clarke emotivně hovořila o vážných zdravotních problémech, kterým čelila na vrcholu svého úspěchu v seriálu...

Brooke Shieldsová v patnácti letech odsoudila, že jí byla během rozhovoru položena „nevhodná“ otázka.

Během nedávného vystoupení v podcastu Jesseho Tylera Fergusona „ Dinner's on Me “ se americká herečka a modelka...

V romantických pastelových šatech Sabrina Carpenter přitahuje všechny pohledy

Americká zpěvačka a skladatelka Sabrina Carpenter se na přehlídce Dior Cruise 2027, která se konala v galerii LACMA...

„Nejkrásnější maminka“: modelka Elsa Hosk předvádí své těhotenské bříško v saténovém outfitu

Švédská modelka Elsa Hosk sdílela na Instagramu řadu fotografií, které okamžitě potěšily její sledující. Oblečená v celobílém saténovém...