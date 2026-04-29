Platinově blond vlasy a překvapivé duo: rapper Doechii a zpěvačka Lady Gaga způsobili senzaci

Americká zpěvačka a skladatelka Lady Gaga a americký rapper Doechii nikdy předtím nespolupracovali – a jejich první hudební setkání bylo okamžitou senzací. Hudební video k písni „Runway“, vydané 27. dubna 2026, je vizuální explozí, která se již nyní rýsuje v jeden z nejzajímavějších módních momentů roku.
Spolupráce na filmu „Ďábel nosí Pradu 2“
Píseň „Runway“ se objevila na soundtracku k filmu „Ďábel nosí Pradu 2“, který bude v kinech uveden 1. května 2026. Ve filmu píseň doprovází scénu ze zákulisí milánského týdne módy. Hudební video režírovala Parris Goebel – mezinárodně uznávaná choreografka a kreativní ředitelka známá spoluprací s Rihannou, Justinem Bieberem a Jennifer Lopez a zakladatelka skupiny The Royal Family crew.
Píseň se okamžitě dostala na první místo v žebříčku Billboard Dance Digital Song Sales a umístila se v první desítce žebříčků Digital Song Sales a Dance Streaming Songs.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Doechiiho polární blondýna
Největší rozruch na sociálních sítích vyvolala proměna vlasů. Americká rapperka Doechii, obvykle známá pro své dlouhé, kudrnaté černé vlasy, se v hudebním videu objevila s „radikální“ proměnou: platinovo bílou parukou a odbarveným obočím. Vzhled nápadně podobný vzhledu americké zpěvačky a skladatelky Lady Gaga.
Dvoudílný blazer: nejdiskutovanější look
Nejvýraznějším momentem ve videu je, jak oba umělci doslova sdílejí stejné zářivě červené sako, určené pro dvě těla současně, přičemž jejich ramena splývají v jedno. Pod sakem měl každý z nich bílou košili zapnutou nahoru s černou kravatou – což vytvářelo optickou iluzi, že jejich trupy jsou jedno.
Doechiiin vzhled dotvořily černé kožené rukavice s půlprsty, lesklá rubínová rtěnka a kouřová oční linka, přičemž obě měly na sobě stejné vymodelované platformy Opera od Thoma Sola.
Řada pohledů
Video obsahuje řadu zakázkových kousků od značek jako LUAR, Robert Wun, Gaurav Gupta a Bad Binch Tong Tong, včetně flitrovaných overalů zakrývajících celé tělo kromě očí a úst – jeden černý pro Doechiiho a jeden bílý pro Gagu.
Lady Gaga se také nápadně vrací ke svým neonově žlutým vlasům z éry filmu „Telephone“, které doplňuje sošně modrou plisovanou sukní a kuželovitým kloboukem se závojem. Doechii se mezitím v jiné sekvenci objevuje se svými přirozeně černými vlasy pod růžovo-oranžovým kloboukem s peřím a černými korzetovými šaty s geometrickými výřezy.
Dva umělci, kteří snili o tom, že budou spolu
Ačkoli je spolupráce překvapivá svým rozsahem, pramení z dlouhodobého vzájemného obdivu. Doechii označila Lady Gaga za „velký vliv“ a sama sebe popisuje jako „největší fanynku Lady Gaga“. Gaga zase loni v červenci britskému Vogue řekla: „Doechii přichází s perem, které se okamžitě zdá legendární. Zamilovala jsem si její hudbu a její hluboce osobní pohled na svět.“ Setkání, které bylo nevyhnutelné.
V jediném videu Lady Gaga a Doechii dokázali, že sdílejí mnohem víc než jen červené sako: společnou vizi módy jako nekonečného hřiště. „Runway“ není jen píseň k filmu – je to vizuální manifest podepsaný dvěma umělci.