Herečka Eva Longoria, která žije ve Španělsku, prozrazuje, co jí na Spojených státech nejvíce chybí.

Americká herečka, režisérka, producentka a modelka Eva Longoria bez váhání ukončila svůj americký život. I ti nejspokojenější expati však mívají svá malá záchvaty nostalgie. Během propagace svého seriálu „Hledání Francie“ pro CNN Eva Longoria hovořila s časopisem People o tom, co jí její nový život ve Španělsku nemůže nabídnout.
Život ve Španělsku, který jsem si vybral a vážím si ho.
Eva Longoria se v roce 2024 usadila ve Španělsku se svým manželem Josém Bastónem a jejich sedmiletým synem Santiagem a užívá si radikálně odlišného životního stylu od toho, který vedla v Los Angeles. Všude chodí pěšky, nejsou tam žádné dopravní zácpy a jídlo si dává na čas, vysvětluje. Tento každodenní luxus snadno staví do kontrastu s americkou kulturou „pracovních obědů“, kterou popisuje jako „nepřiměřenou: vždy uspěchanou, nikdy doopravdy uvolněnou“.
Co mu chybí: jeho rodina v Texasu
Mezi věcmi, které jí chybí, Eva Longoria jednoduše přiznává: „Chybí mi moje rodina v Texasu.“ Její syn Santiago je však nadšený, že znovu vidí své španělské bratrance a sestřenice, a herečka zdůrazňuje, že rodina zůstává ústředním bodem jejího životního stylu: „Chceme být obklopeni rodinou.“ Aby rodina kompenzovala vzdálenost, pravidelně cestuje tam a zpět do Mexika, kde také někteří z jejich příbuzných žijí.
Její syn Santiago se ve Španělsku cítí jako doma, zejména díky přítomnosti svých bratranců a sestřenic. A Eva Longoria se netají tím, že i její odchod ze Spojených států v roce 2024 byl politický: své rozhodnutí opustit zemi výslovně spojila se znovuzvolením Donalda Trumpa. Dokud je u moci, návrat není na pořadu dne.
Další věc, která chybí: pravé mexické jídlo.
Další pozoruhodnou a možná i nejpřekvapivější absencí je gastronomie. „A také dobré mexické jídlo. V Evropě prostě nenajdete opravdové, dobré mexické jídlo,“ naříká. Lahodný paradox pro někoho, kdo ve svých cestopisných pořadech zkoumá světové kuchyně a kdo už celou sezónu věnoval mexické gastronomii.
Francie jako nové pole pro objevování
Právě během propagace svého nového seriálu „Eva Longoria: Hledání Francie“, který měl premiéru na CNN 12. dubna 2026, se o tyto postřehy podělila. Osmidílný seriál ji zavede napříč Francií, od Bretaně přes Alsasko přes Provence, kde objevuje její kulinářské poklady. Možná je to způsob, jak částečně kompenzovat svou touhu po dobrém jídle – i když mexická kuchyně, jak sama přiznává, zůstává nenahraditelná.
Stručně řečeno, Eva Longoria si vybudovala šťastný život na druhé straně Atlantiku. Zdá se, že jí chybí jen rodina v Texasu a tacos z její rodné země. Malá cena za někoho, kdo opustil všechno – aniž by se zdálo, že by své volby byť jen na okamžik litoval.