„Je děsivá“: Dcera Farrah Abrahamové vyvolala debatu svým gotickým vzhledem

Sophia Abraham, dcera Farrah Abraham, přední osobnosti americké reality show, zveřejnila na Instagramu fotografie ze svého maturitního plesu v roce 2026. Reakce se rychle hrnuly, pozitivní i negativní.
Gotický vzhled od Dolce & Gabbana
Sophia Abraham zvolila celočerný outfit s výrazně gotickým nádechem: krajkové a kožené šaty, silnou oční linku a téměř spektrálně bílý podkladový make-up – což vytvářelo výrazný kontrast k outfitu její matky, přiléhavým bílým šatům zdobeným krystaly a s hlubokým výstřihem. Součástí outfitu byly také síťované punčocháče a boty na platformě s leopardím vzorem. Sophia se také pyšnila kompletním gotickým líčením a nesla kytici květin převázanou velkou černou mašlí.
Její matka, Farrah Abraham, zorganizovala všechno: nákupy šatů, dny krásy, manikúru, boty, limuzínu a dokonce i luxusní hotelový apartmán se dvěma ložnicemi na přespání po maturitním plese. Na Instagramu Farrah shrnula zážitek: „Cesta, kde jsem se zúčastnila maturitního plesu Sophie v roce 2026 jako rodič, byla zábavná! Nečekaná, protože se vzdělává doma, a docela odlišná od mého vlastního maturitního plesu.“
Sophia vyjádřila vděčnost a zároveň si hravě vštípila ránu. Na Instagramu napsala: „Jsem mamince tak vděčná za to, že z tohoto plesu udělala úžasný zážitek. Jako někdo, kdo se vzdělává doma, jsem očekávala trochu víc než jen pozorování lidí s volitelným tanečním parketem.“
Debata, která sahá daleko za rámec oblečení
Fanoušci série MTV, kteří sledovali, jak Sophia Abraham vyrůstá po boku své matky Farrah Abraham v seriálech „16 a těhotná“ a poté „Teen Mom“, vyjádřili na tento vzhled velmi smíšené reakce. Jeden uživatel nadšeně napsal: „Naprosto nádherná!!! Kéž bych se takhle oblékla na maturitní ples!“
Některé komentáře však byly mnohem méně shovívavé. Gotický styl Sophie Abrahamové vyvolal na Instagramu značnou kritiku. Tento typ reakce není v rodině bezprecedentní: Farrah Abrahamová se již setkala s negativní reakcí, když ve 13 letech dovolila své dceři nechat si propíchnout nosní přepážku. Tehdy odpověděla: „Dávám přednost tomu, aby to provedl profesionál za hygienických podmínek, než aby to moje dcera dělala tajně a riskovala infekci.“
Kromě kontroverzí to vyvolává širší otázku: ženská těla a výběr oblečení by neměly být předmětem debaty, každá žena se může svobodně oblékat a vyjadřovat, jak si přeje.
Kromě někdy prudkých reakcí tento výstup slouží jako drsná připomínka toho, jak pečlivě jsou estetické volby mladých žen nadále zkoumány, komentovány a posuzovány. Tím, že Sophia Abraham plně přijímá svůj gotický styl, se zapojuje do formy osobního vyjádření, která, ať se nám to líbí nebo ne, odráží generaci, která je svobodnější ve svém dodržování určitých kodexů.