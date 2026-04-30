Herečka Gwyneth Paltrow se podělila o „neočekávané“ kousky, které definují rok 2026

Americká herečka Gwyneth Paltrow nepotřebuje k ovlivnění módního průmyslu žádnou módní přehlídku. Na konci dubna 2026 sdílela na Instagramu sérii outfitů, které lépe než jakýkoli časopis shrnují, co bude letos na jaře 2026 důležité.
Influencerka „tichého luxusu“ s 10 miliony sledujících
V průběhu let se Gwyneth Paltrow na Instagramu etablovala jako ambasadorka elegantní a minimalistické estetiky, ztělesňující ducha „tichého luxusu“. Sdílí jednoduché, snadno napodobitelné a dostupné outfity pro každodenní nošení. Její účet, který sleduje téměř 10 milionů odběratelů, kombinuje záběry ze zákulisí akcí, selfie s blízkými, lekce vaření – a outfity, které neustále vyvolávají rozruch.
Malé černé šaty s venkovským nádechem
První kousek v karuselu oživuje klasické malé černé šaty s rustikálním nádechem: verze s krátkým rukávem, kontrastním bílým límečkem na knoflíky a lehce rozšířenou midi sukní – nošená s černými mokasíny, které se objevují ve všech jejích outfitech. Jednoduchý a efektní způsob, jak modernizovat nadčasový kousek, aniž by se změnila jeho podstata.
Nečekaná kombinace: tmavě modrý kardigan a růžové cargo kraťasy
Tohle je asi nejpřekvapivější kombinace v celém výběru. Gwyneth Paltrow zkombinovala tmavě modrý kardigan s růžovými cargo kraťasy, které nosila naboso – elegantní a uvolněný look, který si lze snadno představit v kombinaci s minimalistickými žabkami. Směs barev a textur, která dokonale ilustruje umění nenuceného kontrastu.
Krajková sukně a černý svetr, romantické duo
Aby se Gwyneth Paltrow vyrovnala s jarním chladem, zvolila jednoduchost černého svetru v kombinaci se saténovou midi sukní lemovanou bílou krajkou a koženými Mary Janes. Tento look dokazuje, že krajka se nejlépe nosí s decentními kousky než s jinými ozdobami.
Návrat capri kalhot a bretonských pruhovaných košil
Pro procházky za slunečného počasí se Gwyneth Paltrow vrací do módy s bretonskými pruhy, které kombinuje s černými capri kalhotami a balerínkami. Capri kalhoty, o kterých si mnozí mysleli, že patří do archivů prvního desetiletí prvního desetiletí, se proto silně vracejí – a v rukou Gwyneth Paltrow se v roce 2026 zdají být jako doma.
Duo tričko/džíny, pozvednuté detaily
Gwyneth Paltrow se konečně vrátila ke klasické kombinaci bílého trička a džínů, kterou doplnila tenkým páskem a botami Mary Janes. Na první pohled nic revolučního – ale přesně o to jde: dobře zvolený doplněk, pásek, který stahuje pas, a i ten nejzákladnější kousek šatníku se stane kompletním outfitem.
V několika loocích zveřejněných na Instagramu Gwyneth Paltrow shrnula podstatu jara 2026: jednoduché siluety, někdy nečekané kombinace a umění proměnit i ty nejobyčejnější kousky v nezapomenutelné outfity. To vše se zdánlivou lehkostí – což je v podstatě samotná definice „tichého luxusu“.