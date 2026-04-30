Herečka Gwyneth Paltrow se podělila o „neočekávané“ kousky, které definují rok 2026

Americká herečka Gwyneth Paltrow nepotřebuje k ovlivnění módního průmyslu žádnou módní přehlídku. Na konci dubna 2026 sdílela na Instagramu sérii outfitů, které lépe než jakýkoli časopis shrnují, co bude letos na jaře 2026 důležité.

Influencerka „tichého luxusu“ s 10 miliony sledujících

V průběhu let se Gwyneth Paltrow na Instagramu etablovala jako ambasadorka elegantní a minimalistické estetiky, ztělesňující ducha „tichého luxusu“. Sdílí jednoduché, snadno napodobitelné a dostupné outfity pro každodenní nošení. Její účet, který sleduje téměř 10 milionů odběratelů, kombinuje záběry ze zákulisí akcí, selfie s blízkými, lekce vaření – a outfity, které neustále vyvolávají rozruch.

Malé černé šaty s venkovským nádechem

První kousek v karuselu oživuje klasické malé černé šaty s rustikálním nádechem: verze s krátkým rukávem, kontrastním bílým límečkem na knoflíky a lehce rozšířenou midi sukní – nošená s černými mokasíny, které se objevují ve všech jejích outfitech. Jednoduchý a efektní způsob, jak modernizovat nadčasový kousek, aniž by se změnila jeho podstata.

Nečekaná kombinace: tmavě modrý kardigan a růžové cargo kraťasy

Tohle je asi nejpřekvapivější kombinace v celém výběru. Gwyneth Paltrow zkombinovala tmavě modrý kardigan s růžovými cargo kraťasy, které nosila naboso – elegantní a uvolněný look, který si lze snadno představit v kombinaci s minimalistickými žabkami. Směs barev a textur, která dokonale ilustruje umění nenuceného kontrastu.

Krajková sukně a černý svetr, romantické duo

Aby se Gwyneth Paltrow vyrovnala s jarním chladem, zvolila jednoduchost černého svetru v kombinaci se saténovou midi sukní lemovanou bílou krajkou a koženými Mary Janes. Tento look dokazuje, že krajka se nejlépe nosí s decentními kousky než s jinými ozdobami.

Návrat capri kalhot a bretonských pruhovaných košil

Pro procházky za slunečného počasí se Gwyneth Paltrow vrací do módy s bretonskými pruhy, které kombinuje s černými capri kalhotami a balerínkami. Capri kalhoty, o kterých si mnozí mysleli, že patří do archivů prvního desetiletí prvního desetiletí, se proto silně vracejí – a v rukou Gwyneth Paltrow se v roce 2026 zdají být jako doma.

Duo tričko/džíny, pozvednuté detaily

Gwyneth Paltrow se konečně vrátila ke klasické kombinaci bílého trička a džínů, kterou doplnila tenkým páskem a botami Mary Janes. Na první pohled nic revolučního – ale přesně o to jde: dobře zvolený doplněk, pásek, který stahuje pas, a i ten nejzákladnější kousek šatníku se stane kompletním outfitem.

V několika loocích zveřejněných na Instagramu Gwyneth Paltrow shrnula podstatu jara 2026: jednoduché siluety, někdy nečekané kombinace a umění proměnit i ty nejobyčejnější kousky v nezapomenutelné outfity. To vše se zdánlivou lehkostí – což je v podstatě samotná definice „tichého luxusu“.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Herečka Jessica Alba se k narozeninám rozhodla pro senzační look.

Americká herečka a podnikatelka Jessica Alba oslavila 28. dubna 2026 své 45. narozeniny se svými blízkými. Instagramový karusel,...

Cameron Diaz promění jednoduchý bílý lehký svetr v ultra-elegantní outfit.

Během tiskové konference Apple TV v Santa Monice 3. února 2026 Cameron Diaz opět dokázala, že nejefektivnější vzhled...

Amal Clooney radikálně mění svůj styl a nezůstává to bez povšimnutí.

Libanonsko-francouzsko-britská právnička a manželka amerického herce George Clooneyho – Amal Clooneyová – vždy ztělesňovala na červeném koberci klasickou...

Americká zpěvačka Lizzo oslavila narozeniny v „odvážných“ černých šatech

Lizzo se ke svým 38. narozeninám nenechala odradit. 27. dubna 2026 zpěvačka oslavila narozeniny v hotelu Chateau Marmont...

„Miluji svou jizvu“: Zpěvačka Tyla odsuzuje retušování svých fotografií

Jihoafrická zpěvačka, skladatelka a tanečnice Tyla nikdy nemlčela o tom, co ji trápí. V vůbec prvním „Beauty Zine“...

Simone Ashley ve svém plážovém oblečení způsobuje na písku rozruch.

Britská herečka indického původu Simone Ashley vyměnila chodby vyšší společnosti v „Bridgertonu“ za slunnou pláž. Nedávno se nechala...