Cameron Diaz promění jednoduchý bílý lehký svetr v ultra-elegantní outfit.

Fabienne Ba.
@danixmichelle / Instagram

Během tiskové konference Apple TV v Santa Monice 3. února 2026 Cameron Diaz opět dokázala, že nejefektivnější vzhled je často ten nejjednodušší.

Lehký, jemně prolamovaný svetr, ústřední prvek celého vzhledu

Na tiskovou konferenci Apple TV v Barker Hangar v Santa Monice dorazila Cameron Diaz od hlavy až k patě v outfitu Toteme: bílý top s dlouhým rukávem a kulatým výstřihem zastrčený do úzké midi sukně barvy slonové kosti. Stylizovaný Dani Michelle, měla na sobě lehký, bílý, jemně prolamovaný svetr s volným střihem a ohrnutými rukávy. Tato jemná průsvitnost odrážela lehkost a hebkost okvětních lístků sukně a vytvářela tak vizuální harmonii mezi těmito dvěma kusy oblečení.

Péřová sukně: nečekaný detail

Ve výšce kolen zdobila lem sukně řada trojrozměrných okvětních lístků všitých do třásní. Sukně Toteme z kolekce „Resort 2026“, zdobená těmito jemnými detaily připomínajícími peříčka, vnesla lehkost a rozmarnost, které se v šatníku Cameron Diaz objevují jen zřídka. Právě tento kontrast – „přísnost“ jemně prolamovaného bílého svetru proti romantismu sukně – učinil tento vzhled tak výrazným.

Minimalistické doplňky, aby nic nedrtily

Cameron Diaz doplnila lodičky v barvě slonové kosti s otevřenou špičkou a štíhlými, decentními zlatými hodinkami. Vyhnula se tak jakýmkoli konkurenčním šperkům, aby zachovala celkovou jednoduchost. Vlasy měla stažené do nízkého culíku s pěšinkou na straně, takže její tvář byla dokonale čistá. Její minimalistický a zářivý make-up se zaměřoval na svěží pleť, jemně definované řasy, nádech přirozené tváře a lehce lesklé tělové rty. Celkový dojem byl nenucený a moderní.

Tento look v konečném důsledku ilustruje jednoduché, ale účinné stylistické pravidlo: zkombinovat výrazný kousek (sukni s okvětními lístky) s ležérním základním kouskem (lehkým bílým svetrem). Cameron Diaz nepotřebovala k vytvoření jednoho z nejdiskutovanějších looků své módní sezóny nic víc.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
