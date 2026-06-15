„Září“: Zpěvačka Jennie překvapuje rockovou pódiovou prezentací

Léa Michel
@jennierubyjane / Instagram

„Září.“ Přesně takové komentáře zaplavily pódium po Jenniině pozoruhodném vystoupení na Governors Ball 2026. Jihokorejská zpěvačka, členka dívčí k-popové skupiny Blackpink, na tomto newyorském festivalu rozzářila pódium nakažlivou energií a rozhodně rockově inspirovaným vzhledem. Bylo to skutečně nezapomenutelné vystoupení, a to jak hudebně, tak stylisticky.

Silueta rockové hvězdy na pódiu

Pro toto vystoupení Jennie zvolila výrazný outfit. Měla na sobě strukturovaný crop top s vertikálními červenými pruhy a hlubokým výstřihem, který zkombinovala s krátkou modrou minisukní. Ležérní detail: košile uvázaná kolem pasu, která outfitu dodávala nádech pouličního stylu. Dlouhé černé boty dotvářely vzhled, který jí dodával pódiový vzhled. Energická a rockově inspirovaná silueta dokonale odrážela její vystoupení.

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Představení, které zanechá trvalý dojem.

Kromě stylu bylo Jennieino vystoupení také historické. Stala se první sólovou K-popovou umělkyní, která se představila jako hlavní hvězda Governors Ball, jednoho z největších festivalů ve Spojených státech. Asi hodinu hrála na hlavním pódiu sedmnáct písní, mixovala skladby ze svého alba „Ruby“, spolupracovala na nich a dokonce i několik nevydaných písní, které poprvé naživo představila. Propracovaná scéna, tanečníci a kouřové efekty přispěly k tomu, že se z tohoto festivalu stal jeden z vrcholů.

Ikona módy a hudby

Toto vystoupení potvrzuje Jenniein status jedné z nejvlivnějších umělkyň své generace. Jako klíčová postava Blackpinku si nyní užívá prosperující sólovou kariéru a je také skutečnou trendsetterkou, pravidelně chválenou za své módní volby. Na pódiu i mimo něj si buduje silný image, což jí vyneslo záplavu komplimentů od fanoušků, z nichž mnozí vyzdvihují její zářivost a magnetickou přítomnost.

Díky své uhlazené rockové pódiové prezentaci a vystoupení, které se zapsalo do historie festivalů, Jennie opět dokázala, že je mnohem víc než jen zpěvačka: kompletní umělkyně, která se v jakémkoli prostředí cítila dobře. „Září,“ shrnují její fanoušci – kompliment, který dokonale vystihuje energii, kterou během onoho newyorského večera vyzařovala. A to je jen začátek: Jennie bude toto léto pokračovat ve svém festivalovém turné.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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