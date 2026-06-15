S touto selfie Hailey Bieber vrací kalhoty s nízkým pasem do centra pozornosti.

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber zvládla umění proměnit každý příspěvek na Instagramu ve velkou módní událost. Jedna z jejích selfie, zveřejněná s jednoduchým popiskem „zítra den bronzeru, uvidíme se v 9 hodin ráno PT“, není výjimkou. Aby oznámila nadcházející uvedení nového produktu od své kosmetické značky Rhode, předvedla zdánlivě jednoduchý, ale pečlivě propracovaný vzhled – a nespornou hvězdou snímku jsou její džíny s nízkým pasem.
Selfie k oznámení nového bronzeru od Rhode
Prostředí je jednoduché: ložnice zalitá přirozeným světlem, zrcadlo, ležérně držený telefon. Selfie však slouží primárnímu účelu: oznámit uvedení nového produktu od Rhode, kosmetické značky, kterou v roce 2022 založila Hailey Bieber. Tato komunikační strategie se stala klasikou v tomto odvětví, kde jednoduchý „spontánní“ snímek nahradil tradiční reklamní kampaně.
Hailey Bieber tento přístup obzvlášť zdokonalila. Místo organizování složitého focení důsledně preferuje intimní, decentní a rozpoznatelné snímky. Tato důslednost dokonale odpovídá estetice „čisté dívky“, kterou prosazuje od uvedení značky Rhode – a která se stala jedním z nejsledovanějších kodexů krásy desetiletí.
Džíny s nízkým pasem, hvězda večera
Skutečnou hvězdou fotografie jsou kalhoty. Hailey Bieber má na sobě modré džíny s nízkým pasem, které jí sahají pod boky. Ikonický kousek z prvního desetiletí 21. století, dlouho odsunutý do zadní části skříně, ale od roku 2022 se silně vrací na přehlídková mola a do našich šatníků.
Detailem, který proměňuje tento kousek ve skutečné módní prohlášení, je jeho střih: ani „příliš těsný“, ani „příliš volný“. Pečlivě promyšlená rovnováha, připomínající styly, které často nosila americká herečka, režisérka a producentka Jennifer Aniston nebo herečka a producentka Sarah Jessica Parker na začátku roku 2000. Tímto kouskem Hailey Bieber potvrzuje, že patří mezi nejschopnější oživit klasické styly.
Minimalistický bílý top jako kontrast
Aby vyvážila spodní polovinu těla, Hailey Bieber zvolila jednoduchost: bílý top s dlouhým rukávem, vysokým výstřihem a přiléhavým střihem. Co se týče líčení, Hailey Bieber zůstala věrná svým představám: svěží pleť, definované obočí a tělové rty.
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Proč se „nízkopodlažní“ domy silně vracejí
Návrat kalhot s nízkým pasem není náhoda. Na přehlídkových molech pro jaro/léto 2026 se několik módních domů vrátilo k estetice prvního desetiletí prvního desetiletí – představte si střihy s nízkým pasem, tenké pásky, jednoduchá tílka a bílé tenisky. Tento nostalgický pohled dokonale odpovídá estetice, kterou Hailey Bieber pěstuje od svého debutu.
Touto jednoduchou selfie Hailey Bieber dokazuje, že patří mezi nej„strategičtější“ postavy své generace. A potvrzuje to, že v současné módě je to často ten nejjemnější detail – zde jednoduchá linie boků odhalená džínami s nízkým pasem –, který nakonec udává tón celé sezóně.