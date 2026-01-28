Search here...

Laetitia Casta ve svých 47 letech pozvedla své šaty nečekaným módním doplňkem.

Naila T.
Laetitia Casta nedávno upoutala pozornost všech na první přehlídce Jonathana Andersona pro haute couture jaro/léto 2026 pro Dior. Oblečená v celočerném outfitu – šatech bez rukávů s přesnými liniemi a luxusním boa z peří – zpochybňovala pravidla couture sofistikovanou elegancí.

Malé černé šaty odvážně nově interpretované

V srdci její siluety dokonale zdůrazňují šaty bez rukávů její eleganci. Decentní rozpark, haute couture zakončení a bezchybné splývání: tento kousek reinterpretuje Diorovu DNA a vdechuje jí dramatický a moderní nádech. Francouzská herečka, modelka a režisérka Laetitia Casta dokazuje, že klasika nikdy nevyjde z módy, když se nosí s jistotou a charismatem.

Péřové boa: návrat zapomenutého doplňku

Prvek překvapení? Dlouhé černé péřové boa, které se jí ovinuje kolem ramen a dodává jí teatrální nádech. Jemně evokuje klasickou kinematografii a dodává vzhledu nečekanou dynamiku, směs retro sofistikovanosti a modernity. Tento doplněk, často odsouzený k statusu „extravagantního suvenýru“, se triumfálně vrací a je nově pojat jako elegantní prvek pro zimu 2026.

V první řadě francouzská ikona s neměnným vzhledem

Obklopena osobnostmi, jako je barbadoská zpěvačka a podnikatelka Rihanna a americká herečka a producentka Jennifer Lawrence, Laetitia Casta vyniká svou decentní, ale zároveň magnetickou francouzskou elegancí. Její silueta – grafické černé šaty a éterické peří – s neobvyklou lehkostí překračuje epochy a trendy. Bývalá múza Yves Saint Laurenta opět potvrzuje své postavení nadčasové módní ikony.

Laetitia Casta si pohrává s kontrasty mezi minimalistickou haute couture a „extravagancí“ a připomíná nám, že móda je v první řadě otázkou postoje. Ztělesňuje svobodnou a rozhodně moderní eleganci a dokazuje, že styl nemá věkové omezení – pouze rukopis.

Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
„Neuvěřitelně elegantní“: tato americká modelka zanechává trvalý dojem v šatech haute couture
„Přibrala jsem na váze“: Miss France hovoří o neustálém tlaku na své tělo

