Laetitia Casta ve svých 47 letech pozvedla své šaty nečekaným módním doplňkem.

Laetitia Casta nedávno upoutala pozornost všech na první přehlídce Jonathana Andersona pro haute couture jaro/léto 2026 pro Dior. Oblečená v celočerném outfitu – šatech bez rukávů s přesnými liniemi a luxusním boa z peří – zpochybňovala pravidla couture sofistikovanou elegancí.
Malé černé šaty odvážně nově interpretované
V srdci její siluety dokonale zdůrazňují šaty bez rukávů její eleganci. Decentní rozpark, haute couture zakončení a bezchybné splývání: tento kousek reinterpretuje Diorovu DNA a vdechuje jí dramatický a moderní nádech. Francouzská herečka, modelka a režisérka Laetitia Casta dokazuje, že klasika nikdy nevyjde z módy, když se nosí s jistotou a charismatem.
Péřové boa: návrat zapomenutého doplňku
Prvek překvapení? Dlouhé černé péřové boa, které se jí ovinuje kolem ramen a dodává jí teatrální nádech. Jemně evokuje klasickou kinematografii a dodává vzhledu nečekanou dynamiku, směs retro sofistikovanosti a modernity. Tento doplněk, často odsouzený k statusu „extravagantního suvenýru“, se triumfálně vrací a je nově pojat jako elegantní prvek pro zimu 2026.
V první řadě francouzská ikona s neměnným vzhledem
Obklopena osobnostmi, jako je barbadoská zpěvačka a podnikatelka Rihanna a americká herečka a producentka Jennifer Lawrence, Laetitia Casta vyniká svou decentní, ale zároveň magnetickou francouzskou elegancí. Její silueta – grafické černé šaty a éterické peří – s neobvyklou lehkostí překračuje epochy a trendy. Bývalá múza Yves Saint Laurenta opět potvrzuje své postavení nadčasové módní ikony.
Laetitia Casta si pohrává s kontrasty mezi minimalistickou haute couture a „extravagancí“ a připomíná nám, že móda je v první řadě otázkou postoje. Ztělesňuje svobodnou a rozhodně moderní eleganci a dokazuje, že styl nemá věkové omezení – pouze rukopis.