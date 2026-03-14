Odvážná fotografie herečky Nicole Kidman (58) vyvolala na internetu rozruch.

Nicole Kidman i nadále přitahuje pozornost daleko za hranicemi svých filmových rolí. Australsko-americká herečka, producentka, zpěvačka a režisérka nedávno vyvolala na internetu bouřlivou reakci poté, co bylo zveřejněno focení, které bylo označeno za „odvážné“. Fotografie, sdílená na sociálních sítích a převzatá několika médii, vyvolala četné komentáře, některé chválily „hereččinu sebedůvěru“, jiné vyvolávaly širší otázky ohledně věku v zábavním průmyslu.
Široce diskutované focení
Na fotografii se Nicole Kidman objevuje v punčochách a kalhotách, v elegantním prostředí, které předvádí šik, ale zároveň asertivní estetiku. Zveřejnění tohoto snímku rychle vyvolalo online reakce. Mnoho uživatelů internetu ocenilo „hereččinu odvahu a její rozhodnutí plně přijmout svůj image v 58 letech“. Jiné komentáře poukázaly na to, že „tento typ fotografie je stále zřídka spojován s herečkami nad 50 let“, což vysvětluje rozsah reakce.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Kariéra poznamenaná „odvážnými“ rozhodnutími
Nicole Kidman se již několik desetiletí etablovala jako jedna z předních osobností mezinárodní kinematografie. Herečka spolupracovala s řadou renomovaných režisérů, včetně Jane Campion, Guse Van Santa, Alejandra Amenábara a Parka Chan-wooka. Její filmografie zahrnuje různé žánry, od nezávislé kinematografie až po velké hollywoodské produkce.
V roce 2003 získala Oscara za nejlepší herečku za roli ve filmu „Hodiny“, kde ztvárnila spisovatelku Virginii Woolfovou. Postupem času si také vybudovala významnou televizní kariéru, zejména díky seriálům „Velké malé lži“ a „Zánik“.
Reakce podpory v rámci odvětví
Focení se setkalo s pozitivními reakcemi i ve filmovém průmyslu. Několik celebrit vyjádřilo herečce podporu na sociálních sítích. Například herečka Jamie Lee Curtis sdílela snímek a chválila sebevědomí své kolegyně.
Tento typ reakce zdůrazňuje formu solidarity mezi herečkami tváří v tvář kritice související s věkem v zábavním průmyslu. Mnoho online uživatelů také chválilo Nicole Kidman za její pokračující asertivní přítomnost v médiích a umění.
Opakující se debata o ageismu v Hollywoodu
Reakce na tento obrázek jsou součástí širší diskuse o ageismu ve filmovém průmyslu. Mnoho hereček hovořilo o obtížích, kterým čelí při získávání určitých rolí v průběhu své kariéry. Několik organizací a studií také zdůraznilo, že ženské role se s věkem stávají méně častými, zejména po čtyřicítce. V této souvislosti se některé osobnosti filmového průmyslu snaží tyto normy zpochybnit tím, že nadále zaujímají prominentní postavení v médiích a umělecké sféře.
Tímto široce diskutovaným focením se Nicole Kidman dále etabluje ve filmovém průmyslu a zároveň se, ať už úmyslně či neúmyslně, zapojuje do širší diskuse o věku, viditelnosti a zastoupení žen v Hollywoodu.