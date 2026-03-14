Odvážná fotografie herečky Nicole Kidman (58) vyvolala na internetu rozruch.

Fabienne Ba.
@nicolekidman/Instagram

Nicole Kidman i nadále přitahuje pozornost daleko za hranicemi svých filmových rolí. Australsko-americká herečka, producentka, zpěvačka a režisérka nedávno vyvolala na internetu bouřlivou reakci poté, co bylo zveřejněno focení, které bylo označeno za „odvážné“. Fotografie, sdílená na sociálních sítích a převzatá několika médii, vyvolala četné komentáře, některé chválily „hereččinu sebedůvěru“, jiné vyvolávaly širší otázky ohledně věku v zábavním průmyslu.

Široce diskutované focení

Na fotografii se Nicole Kidman objevuje v punčochách a kalhotách, v elegantním prostředí, které předvádí šik, ale zároveň asertivní estetiku. Zveřejnění tohoto snímku rychle vyvolalo online reakce. Mnoho uživatelů internetu ocenilo „hereččinu odvahu a její rozhodnutí plně přijmout svůj image v 58 letech“. Jiné komentáře poukázaly na to, že „tento typ fotografie je stále zřídka spojován s herečkami nad 50 let“, což vysvětluje rozsah reakce.

Kariéra poznamenaná „odvážnými“ rozhodnutími

Nicole Kidman se již několik desetiletí etablovala jako jedna z předních osobností mezinárodní kinematografie. Herečka spolupracovala s řadou renomovaných režisérů, včetně Jane Campion, Guse Van Santa, Alejandra Amenábara a Parka Chan-wooka. Její filmografie zahrnuje různé žánry, od nezávislé kinematografie až po velké hollywoodské produkce.

V roce 2003 získala Oscara za nejlepší herečku za roli ve filmu „Hodiny“, kde ztvárnila spisovatelku Virginii Woolfovou. Postupem času si také vybudovala významnou televizní kariéru, zejména díky seriálům „Velké malé lži“ a „Zánik“.

Reakce podpory v rámci odvětví

Focení se setkalo s pozitivními reakcemi i ve filmovém průmyslu. Několik celebrit vyjádřilo herečce podporu na sociálních sítích. Například herečka Jamie Lee Curtis sdílela snímek a chválila sebevědomí své kolegyně.

Tento typ reakce zdůrazňuje formu solidarity mezi herečkami tváří v tvář kritice související s věkem v zábavním průmyslu. Mnoho online uživatelů také chválilo Nicole Kidman za její pokračující asertivní přítomnost v médiích a umění.

Opakující se debata o ageismu v Hollywoodu

Reakce na tento obrázek jsou součástí širší diskuse o ageismu ve filmovém průmyslu. Mnoho hereček hovořilo o obtížích, kterým čelí při získávání určitých rolí v průběhu své kariéry. Několik organizací a studií také zdůraznilo, že ženské role se s věkem stávají méně častými, zejména po čtyřicítce. V této souvislosti se některé osobnosti filmového průmyslu snaží tyto normy zpochybnit tím, že nadále zaujímají prominentní postavení v médiích a umělecké sféře.

Tímto široce diskutovaným focením se Nicole Kidman dále etabluje ve filmovém průmyslu a zároveň se, ať už úmyslně či neúmyslně, zapojuje do širší diskuse o věku, viditelnosti a zastoupení žen v Hollywoodu.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
„Neexistuje datum spotřeby“: Herečka Ali Larter (50) reaguje na kritiku

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Neexistuje datum spotřeby“: Herečka Ali Larter (50) reaguje na kritiku

V Hollywoodu zůstává otázka věku hereček stále častým tématem debat. Americká herečka, modelka a producentka Ali Larter se...

Zendaya vzkřísila jedny z nejikoničtějších šatů Carrie Bradshaw a způsobila senzaci.

Americká herečka, producentka a modelka Zendaya, často v doprovodu svého stylisty Lawa Roacha, ráda oživuje historicky významné módní...

Leni Klum v pouzdrové sukni zaujme minimalistickým černým vzhledem.

Německo-americká modelka a televizní moderátorka Leni Klum zaujala na červeném koberci na akci minimalistickým a elegantním černým lookem,...

U bazénu oslavuje tato olympijská vítězka na TikToku své 23. narozeniny

Americká gymnastka Suni Lee, olympijská vítězka proslulá svým talentem a odhodláním, si zaslouženě odpočinula, aby oslavila své 23....

Eva Longoria v 50 letech překvapila novým účesem.

Americká herečka, režisérka, producentka a modelka Eva Longoria se v příspěvku na Instagramu, z něhož vyzařuje radost ze...

V krajkových šatech tato americká modelka přitahuje pozornost

Na večírku Vanities v Los Angeles Kaia Gerber opět ukradla show. Americká modelka a herečka, dcera supermodelky Cindy...