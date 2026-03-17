Cara Delevingne překvapila na červeném koberci velmi originálními „anatomickými“ šaty

Červený koberec Oscarů je pro celebrity často příležitostí předvést velkolepé outfity. I letos Cara Delevingne vzbudila velký potlesk. Britská modelka a herečka strhla pozornost na afterparty Vanity Fair po ceremoniálu Oscarů v roce 2026, když se objevila v přiléhavých šatech.

Šaty inspirované lidskou anatomií

Pro tuto velmi očekávanou hollywoodskou událost si Cara Delevingne vybrala šaty, které evokovaly svalstvo lidského těla. Přiléhavý, sošný kousek vizuálně replikoval svaly trupu a poprsí a vyvolával dojem stylizované anatomické postavy. Tento typ kreace, někdy nazývaný „svalové šaty“, je součástí módního trendu, který zkoumá tvary lidského těla prostřednictvím uměleckých návrhů. S těmito originálními šaty Cara Delevingne okamžitě upoutala pozornost fotografů i hostů večírku.

Pozoruhodný vzhled

Po udílení Oscarů v roce 2026 je párty Vanity Fair jednou z nejmedializovanějších událostí hollywoodské sezóny. Každý rok se na ní scházejí herci, režiséři, modelky a kulturní osobnosti, aby oslavili konec ceremoniálu.

Cara Delevingne se na akci prošla sama po červeném koberci a s úsměvem pózovala fotografům. Její outfit, umělecký i nečekaný, rychle vyvolal reakce na sociálních sítích a v módních časopisech. Takzvané odvážné looky jsou na tomto typu akcí běžné, protože celebrity často využívají příležitosti experimentovat s kreativnějšími styly než na oficiálním ceremoniálu.

Vzhled doplněný „originálními“ doplňky

Aby doplnila své „anatomické“ šaty, zvolila Cara Delevingne řadu doplňků, které zdůraznily nekonvenční povahu jejího vzhledu. Zejména obula černobílé kotníkové boty s grafickým designem, které doplnila dlouhými pruhovanými ponožkami, jež vyčnívaly nad botami. Tato volba podpořila svérázný a avantgardní aspekt outfitu.

Co se týče účesu, Cara Delevingne měla vlasy svázané do culíku s lehce na stranu sčesanou ofinou. Zvolila také stříbrné visací náušnice, které celkovému vzhledu dodaly nádech elegance.

Osobnost zvyklá na „odvážné“ módní volby

Cara Delevingne se proslavila ve světě módy, než se věnovala herectví. Procházela se po mole pro řadu módních domů a spolupracovala s několika významnými mezinárodními značkami. V průběhu let se etablovala i jako herečka, objevila se v několika hollywoodských produkcích, včetně filmu „Sebevražedný oddíl“. Na červeném koberci i na mole je známá svými odvážnými stylovými volbami. Její vystoupení pravidelně přitahují pozornost médií a módních kritiků.

Když se móda stane formou uměleckého vyjádření

„Anatomické“ šaty, které má na sobě Cara Delevingne, v konečném důsledku ilustrují umělecký přístup k módě, kde oblečení nejen zakrývá tělo, ale také se ho snaží reprezentovat nebo transformovat. Červené koberce významných událostí, jako jsou Oscary, jsou často testovacím polem pro návrháře a celebrity, kteří tyto významné okamžiky využívají k předvedení originálních outfitů.

S tímto velkolepým outfitem Cara Delevingne opět ukázala svou schopnost proměnit vzhled na červeném koberci ve skutečný módní okamžik.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
