V krajkovém outfitu působí tento americký model „odvážně“

Léa Michel
@camilamorrone / Instagram

Americká modelka a herečka Camila Morrone předvedla elegantní vzhled v černém krajkovém outfitu na premiéře amerického televizního seriálu "Something Very Bad Is Going To Happen" v Los Angeles.

Dvoudílný úplet ze strukturované krajky

Pro akci Netflixu v Egyptském divadle 20. března 2026 se Camila Morrone rozhodla pro černý, prolamovaný outfit: crop top a dlouhou, jemnou krajkovou sukni zdobenou jemnými flitry. Sukně s bočními rozparky prodlužovala její siluetu, zatímco prolamovaná textura vytvářela sofistikovaný efekt, který jemně odrážel světlo z blesků fotoaparátů. Tato volba dokonale zapadá do „elegantní gotické“ estetiky, která dokonale odpovídá atmosféře hororu bratrů Dufferových.

Čisté linie a sebevědomý postoj

Camila měla vlasy sčesané v jemných vlnách a přirozený make-up, který zvýrazňoval její pleť a rysy. Bez zbytečných doplňků působila sebevědomě: rovná ramena, přímý pohled upřený do kamery. Stejně jako americká modelka, herečka a autorka Emily Ratajkowski nosila tento typ oblečení s nenucenou grácií a proměnila minimalistickou siluetu v silný kousek.

V duchu kolekce Primavera podzim 2026

Tento vzhled v konečném důsledku oslavuje módní přístup zaměřený na stavbu těla, s texturovanou krajkou hrající s objemem a kontrolovanou průhledností. Její herecký kolegové, kanadský herec Adam DiMarco (v přiléhavém černém obleku) a filmová režisérka Haley Z. Boston (v černých korzetových šatech), dotvořili tuto temnou uniformitu a vytvořili vizuální harmonii kolem tématu filmu. Camila se tak stala ústřední postavou večera.

Stručně řečeno, Camila Morrone proměnila krajkový outfit ve skutečné módní mistrovské dílo. Její mistrovské zvládnutí minimalistického stylingu a sebevědomá přítomnost dělají z tohoto looku triumf a potvrzují její status moderní ikony červeného koberce.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
„Není dostatečně křivá“: Tato herečka čelí kritice kvůli svému vzhledu
K oslavě svých 50. narozenin se Reese Witherspoon rozhodla pro třpytivé šaty s třásněmi.

Herečka Denise Richards sdílí fotografie ze své plastické operace

Americká herečka a modelka Denise Richardsová sdílela fotografie před a po plastické operaci obličeje a zákrok plně schválila....

Drew Barrymore se v 51 letech odhalila o svých zkušenostech se seznamovacími aplikacemi.

Americká herečka, producentka, autorka, režisérka, televizní moderátorka a podnikatelka Drew Barrymore se s humorem rozpovídala o svých zkušenostech...

K oslavě svých 50. narozenin se Reese Witherspoon rozhodla pro třpytivé šaty s třásněmi.

Americká herečka, producentka a podnikatelka Reese Witherspoon oslavila své 50. narozeniny v třpytivých šatech s třásněmi, obklopena svými...

„Není dostatečně křivá“: Tato herečka čelí kritice kvůli svému vzhledu

Americká herečka Emily Rudd, která hraje Nami v hrané adaptaci seriálu "One Piece" od Netflixu, čelí opakované kritice...

Na pláži tato roztleskávačka předvádí svou postavu ve vzhledu „mořské panny“.

Na havajské pláži předvádí roztleskávačka týmu „Dallas Cowboys“ Kleine Powell svou postavu v ultrabarevném oblečení a na dovolenou...

„Život může být krásný i bez manžela“: tato zpěvačka se otevřeně vyjadřuje o tlaku, který manželství obklopuje

Americká zpěvačka, skladatelka, hudebnice a herečka Olivia Rodrigo otevřeně prohlašuje, že „můžete být šťastní i bez manžela.“ Její...