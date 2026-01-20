Search here...

Děti Umy Thurman a Ethana Hawkeho vnucují svůj styl na týdnu módy

Na milánském týdnu módy podzim/zima 2026-2027 Maya Hawke a její bratr Levon Hawke zaujali fotografy v první řadě přehlídky Prada svým sebevědomým stylem a výraznou přítomností. Jejich elegance a osobitá estetika vzbudily zájem módních médií a nadšenců týdne módy.

Maya Hawke, vzhled inspirovaný jejími vlivy

Sedmadvacetiletá Maya Hawke pokračuje ve své herecké kariéře a zároveň se etabluje jako stylová ikona. Dcera americké herečky, producentky a modelky Umy Thurman a amerického herce, spisovatele, režiséra a scenáristy Ethana Hawkeho je známá svou filmovou a televizní kariérou, zejména rolí v seriálu „Stranger Things“.

V Miláně si zvolila outfit, který kombinoval modernitu a decentní eleganci: tmavě modré kraťasy s střihem na míru v kombinaci s topem, který byl pravděpodobně z vlny, šedý kabát po kolena, doplněný ponožkami po kolena a mokasíny. Sebevědomý vzhled, který vytvářel sofistikovanou siluetu.

Levon Hawke, mezi streetwearem a asertivním stylem

Její bratr, čtyřiadvacetiletý Levon Hawke, doplnil duo stejně elegantním outfitem. Měl na sobě hnědou koženou bundu přehozenou přes tyrkysový svetr, což vytvářelo kontrast mezi klasickým vzhledem a nádechem modernity. Levon je stejně jako jeho sestra herec a model a jeho přítomnost v první řadě zdůrazňuje novou generaci vlivných osobností v módě, které dokáží udělat rozruch jak svým stylem, tak i svou účastí na mezinárodních akcích.

Významná přítomnost v první řadě

Sourozenci byli vyfoceni společně – jak dokazují snímky, které sdílela Maya Hawke na Instagramu – a před kamerami působili sebevědomě a sehraně. Jejich styl neodráží pouze jejich hollywoodské dědictví, ale také potvrzuje jejich osobitou identitu, formovanou odvážnými módními volbami a výraznou přítomností na molech a v uličkách módních přehlídek, kde každý z nich vnucuje svůj osobitý styl s přirozeností a elegancí.

Jejich přítomnost na milánském týdnu módy (16.–20. ledna 2026) je součástí širšího trendu: mnoho dětí celebrit si nyní buduje jméno ve světě módy, a to jak veřejnými vystoupeními, tak i profesionálními aktivitami.

