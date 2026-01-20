Dolly Parton oslavila své 80. narozeniny stylově, v nádherných šatech.

Královna country hudby to znovu dokázala: v 80 letech je Dolly Parton zářivá jako vždy a zachovává si svůj legendární smysl pro humor. Americká ikona oslavila své narozeniny 19. ledna ve velkolepém outfitu – s hlubokým korzetem zdobeným kamínky – a s vícebarevným dortem s motýly, který byl stejně radostný jako její osobnost. Tímto zářivým vzhledem zpěvačka hitu „Jolene“ nabídla svým fanouškům silné poselství: v 80 letech se cítí „teprve na začátku“ nové kapitoly.
Živá oslava
Na sdílených fotografiích je Dolly Parton v třpytivých korzetových šatech z patchworku, zdobených třpytivými kamínky a šněrováním, které zdůrazňuje její ikonickou postavu. S proslulými blond vlasy a charakteristickým make-upem sfoukne svíčky na svém obřím dortu ve tvaru písmene „80“... hasicím přístrojem! Scéna, která je zároveň vtipná a typicky „Dolly“, doprovázená její optimistickou písní „Light of a Clear Blue Morning“.
"Nemám čas stárnout."
V nedávném rozhovoru pro časopis People se zpěvačka otevřeně rozpovídala o svém duševním rozpoložení na prahu nové dekády. „Lidé mi říkají: ‚Bude mi 80.‘ No a co? Podívejte se na všechno, čeho jsem dokázala. Mám pocit, že teprve začínám,“ řekla. Pro ni je věk jen číslo: „Pokud si dovolíte zestárnout, zestárnete. Já nemám čas stárnout.“
Uklidňující zprávy o jeho zdraví
Poté, co v roce 2025 vyvolala mezi svými fanoušky obavy kvůli zdravotním problémům, které ji donutily odložit rezidenci v Las Vegas, Dolly Parton je ujistila: „Jsem v pořádku.“ Dokonce poděkovala svým fanouškům za jejich láskyplné a podpůrné zprávy a zdůraznila, že „nemá v úmyslu zpomalit“.
Umělec, který se vždy dívá do budoucnosti
Mezi novými hudebními projekty, veřejnými vystoupeními a výstavami nesoucími její jméno – jako například „Dolly Parton: Cesta hledačky“ v Síni slávy country hudby – Dolly Parton ukazuje, že i v 80 letech stále inspiruje. Věrná své filozofii uzavírá: „Nevím, co budu dělat zítra, ale vždycky do toho dám všechno.“
Dolly Parton neslaví své 80. narozeniny jako milník, ale jako odrazový můstek. Svým humorem, štědrostí a nenapodobitelným stylem ztělesňuje myšlenku, že talent a vášeň neznají věku. V 80 letech se legenda country hudby nepodřizuje času – nutí ho tančit.