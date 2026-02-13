Search here...

„Myslela jsem, že mě ženy budou nenávidět“: nečekané zpovědi vycházející hvězdné herečky

Léa Michel
Margaret Qualleyová hromadí projekty a etablovala se jako jedna z nejvýznamnějších osobností své generace. Za tímto rychlým vzestupem americká herečka a modelka přiznává, že prošla obdobími hlubokých pochybností o sobě, zejména v začátcích. V nedávném dlouhém rozhovoru pro Vanity Fair otevřeně hovoří o obavách, které ji trápily, když ve velmi mladém věku začala pracovat ve filmovém průmyslu.

Brzký start v děsivém světě

Margaret Qualley, dcera americké herečky a modelky Andie MacDowell, vyrůstala obklopena Hollywoodem. Svůj filmový debut měla ještě předtím, než jí bylo 20 let. Její první významná role na velkém plátně přišla v roce 2013 ve filmu „Palo Alto“ v režii Gie Coppola. Vzpomíná si, jak se cítila zahlcená: pracovala brzy, rychle se učila a chápala nepsaná pravidla proslulého filmového průmyslu.

Přestože byla obklopena lidmi obeznámenými s filmovým průmyslem, říká, že cítila „jakousi zranitelnost“. Pozornost zaměřená na její image, vzhled a osobnost ji vedla k tomu, aby se chránila. Teprve později, se zkušenostmi, vysvětluje, že začala znovu získávat kontrolu nad svou kariérní cestou a uměleckou identitou.

Silné zpovědi, zabarvené strachem

V průběhu celého rozhovoru Margaret Qualleyová přesně vyjádřila své tehdejší pocity: „Myslela jsem si, že kdybych byla úplně sama sebou, ženy by mě nenáviděly a muži by mi ubližovali,“ svěřila se. Toto prohlášení vrhá světlo na její tehdejší duševní rozpoložení. Podle ní ji tento strach vedl k potlačování určitých aspektů své osobnosti, zejména všeho, co se týkalo její ženskosti.

Vysvětluje, že kdysi cítila, „že plné sebeprosazení s sebou nese riziko“, ať už z hlediska úsudku nebo bezpečí. Dnes říká, že se vyvinula. „Teď, když mám větší kontrolu nad svým životem, mohu svobodněji čerpat ze smyslnosti a ženskosti,“ vysvětluje ve stejném rozhovoru. Způsob, jak potvrdit, že s časem vzrostlo sebevědomí.

Kariéra v plném proudu

Od svého debutu Margaret Qualleyová ztvárnila řadu rolí. Široké uznání si získala ve filmu „Once Upon a Time… in Hollywood“ a později ve filmu „The Substance“. Dnes se může pochlubit desítkami rolí ve filmu, televizi a hudebních videoklipech. S radostí přiznává, že toto náročné tempo může být „těžké udržet“.

V rozhovoru přiznává, že je sama k sobě „velmi soutěživá“ a „někdy se pustí do příliš mnoha projektů najednou“. Dokonce zmiňuje rozhodnutí, která by s odstupem času nazvala „chybami“ – ne proto, že by byla špatná, ale proto, že by je dnes už neudělala.

Znovuzískání vlastního image

Kromě projektů v tomto rozhovoru vyniká především osobní cesta. Margaret Qualley hovoří o důležitosti získání sebevědomí, zejména díky lidem kolem sebe, včetně svého manžela, hudebníka Jacka Antonoffa, za kterého se v roce 2023 provdala. Vysvětluje, že se nyní „cítí svobodněji prozkoumávat všechny aspekty své osobnosti“.

Její příběh vrhá světlo na realitu, která je často přehlížena: začátek kariéry v mladém věku ve velmi medializovaném odvětví může vyvolat hluboce zakořeněné obavy. Sdílením těchto pocitů se herečka nesnaží vyvolat kontroverzi, ale spíše vysvětlit svou kariérní dráhu.

Dnes, kdy její kariéra dále vzkvétá, se zdá, že Margaret Qualleyová našla pevnější rovnováhu mezi profesními ambicemi a osobním sebepotvrzením. Její přiznání, zdaleka nepoškozuje její image, spíše podtrhuje složitost cesty, kterou si krok za krokem budovala – od počáteční zranitelnosti až po znovuzískané sebevědomí.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
