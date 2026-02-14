Search here...

„Ráda bych všechno smazala“: Madison Beer se 40 miliony sledujících varuje před tlakem sociálních médií

Léa Michel
@madisonbeer/Instagram

Americká zpěvačka, modelka a herečka Madison Beer je jednou z nejsledovanějších umělkyň své generace. S více než 40 miliony sledujících na Instagramu a 21 miliony na TikToku se těší úrovni publicity, kterou by jí mnozí záviděli. Tato neustálá publicita však má svou cenu.

„Opravdu špatný“ vztah k sociálním médiím

V rozhovoru pro The Hollywood Reporter zpěvačka písně „Make You Mine“ přiznala, že má „opravdu špatný“ vztah k sociálním médiím. „Cítím se neustále úzkostlivě a často chci smazat všechny své účty,“ vysvětlila. Popsala „neustálé přetahování“: na jedné straně zprávy podpory od dojatých, někdy i slzavých fanoušků, kteří jí říkali, jak moc pro ně její hudba znamená; na druhé straně zlomyslná videa nebo příspěvky, které ji přímo míří. „Realita je taková, že vždycky uvidím nějaké nenávistné video nebo ošklivý tweet,“ shrnula.

„Měl bych se bát, že uvidím nějaké ošklivé video se sebou samým.“

Madison Beer zdůrazňuje „pocit nespravedlnosti“. Podle ní většina mladých žen v jejím věku může procházet TikTok bez jakéhokoli zvláštního strachu. Pro ni je to jiná zkušenost: „Musím tam sedět s vědomím, že můžu narazit na nějaké ošklivé video o mně.“ Vysvětluje, že i když se to může ve srovnání s jinými obtížemi zdát triviální, tento každodenní tlak je stále vyčerpávající. Strach z objevení drsné kritiky nebo ponižujícího obsahu proměňuje prostý okamžik relaxace ve zdroj úzkosti.

Umělkyně jde ještě dál a uvádí, že intenzivní využívání digitálních platforem se jí zdá „nepřirozené“. „Máme dojem, že neustále vystupujeme,“ vysvětluje, jako by všichni neustále prezentovali pečlivě zinscenované portfolio.

Minulost poznamenaná kyberšikanou

Není to poprvé, co zpěvačka hovoří o dopadu sociálních médií na své duševní zdraví. Ve své knize „The Half of It“ z roku 2023 vyzvala uživatele internetu k větší zodpovědnosti a empatii. Nyní, s vydáním jejího nového alba „Locket“ minulý měsíc a její kariérou, která se dále rozjíždí, nám Madison Beer připomíná, že digitální sláva není synonymem pro klid mysli. Její příběh zdůrazňuje často zlehčovanou realitu: za působivými čísly a lajky se může skrývat neustálý psychologický tlak.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem @madisonbeer

Sdílením svých pochybností umělkyně otevírá širší debatu o roli sociálních médií v našich životech. Měli bychom navzdory všemu zůstat, abychom si udrželi spojení s naší komunitou? Nebo bychom se měli distancovat, abychom si zachovali duševní zdraví? Madison Beer svými osobními úvahami nenabízí definitivní odpověď – ale formuluje generační neklid, který sahá daleko za její vlastní zkušenost.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
V 65 letech září tato hvězda seriálu "Hříšný tanec" na pláži.
Article suivant
Pamela Anderson se v 58 letech vrací k blond vlasům s „vintage fénováním“

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Pamela Anderson se v 58 letech vrací k blond vlasům s „vintage fénováním“

Pamela Anderson nedávno na newyorském týdnu módy přilákala pozornost. V první řadě přehlídky Tory Burch pro podzim/zimu 2026-2027...

V 65 letech září tato hvězda seriálu "Hříšný tanec" na pláži.

Jennifer Greyová i nadále okouzluje svou přirozeností a energií. Nezapomenutelná Baby Houseman z kultovního filmu Hříšný tanec se...

„Myslela jsem, že mě ženy budou nenávidět“: nečekané zpovědi vycházející hvězdné herečky

Margaret Qualleyová hromadí projekty a etablovala se jako jedna z nejvýznamnějších osobností své generace. Za tímto rychlým vzestupem...

„Stále krásná jako vždy“: Claudia Schiffer v 55 letech způsobuje senzaci svým „přirozeným“ vzhledem

Bývalá ikona přehlídkových mol 90. let Claudia Schifferová stále fascinuje. Na sociálních sítích její nedávné fotografie uchvacují svou...

Tato úspěšná zpěvačka, která je terčem výhrůžek, podniká „přísná opatření“

Jihokorejská K-popová zpěvačka, herečka a televizní moderátorka IU (Lee Ji-eun) čelí již několik měsíců vlně online obtěžování a...

V záři reflektorů předvedli Katy Perry a Justin Trudeau krásný vztah.

Americká zpěvačka a skladatelka Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau si už v centru pozornosti a...

© 2025 The Body Optimist