„Ráda bych všechno smazala“: Madison Beer se 40 miliony sledujících varuje před tlakem sociálních médií

Americká zpěvačka, modelka a herečka Madison Beer je jednou z nejsledovanějších umělkyň své generace. S více než 40 miliony sledujících na Instagramu a 21 miliony na TikToku se těší úrovni publicity, kterou by jí mnozí záviděli. Tato neustálá publicita však má svou cenu.
„Opravdu špatný“ vztah k sociálním médiím
V rozhovoru pro The Hollywood Reporter zpěvačka písně „Make You Mine“ přiznala, že má „opravdu špatný“ vztah k sociálním médiím. „Cítím se neustále úzkostlivě a často chci smazat všechny své účty,“ vysvětlila. Popsala „neustálé přetahování“: na jedné straně zprávy podpory od dojatých, někdy i slzavých fanoušků, kteří jí říkali, jak moc pro ně její hudba znamená; na druhé straně zlomyslná videa nebo příspěvky, které ji přímo míří. „Realita je taková, že vždycky uvidím nějaké nenávistné video nebo ošklivý tweet,“ shrnula.
„Měl bych se bát, že uvidím nějaké ošklivé video se sebou samým.“
Madison Beer zdůrazňuje „pocit nespravedlnosti“. Podle ní většina mladých žen v jejím věku může procházet TikTok bez jakéhokoli zvláštního strachu. Pro ni je to jiná zkušenost: „Musím tam sedět s vědomím, že můžu narazit na nějaké ošklivé video o mně.“ Vysvětluje, že i když se to může ve srovnání s jinými obtížemi zdát triviální, tento každodenní tlak je stále vyčerpávající. Strach z objevení drsné kritiky nebo ponižujícího obsahu proměňuje prostý okamžik relaxace ve zdroj úzkosti.
Umělkyně jde ještě dál a uvádí, že intenzivní využívání digitálních platforem se jí zdá „nepřirozené“. „Máme dojem, že neustále vystupujeme,“ vysvětluje, jako by všichni neustále prezentovali pečlivě zinscenované portfolio.
Minulost poznamenaná kyberšikanou
Není to poprvé, co zpěvačka hovoří o dopadu sociálních médií na své duševní zdraví. Ve své knize „The Half of It“ z roku 2023 vyzvala uživatele internetu k větší zodpovědnosti a empatii. Nyní, s vydáním jejího nového alba „Locket“ minulý měsíc a její kariérou, která se dále rozjíždí, nám Madison Beer připomíná, že digitální sláva není synonymem pro klid mysli. Její příběh zdůrazňuje často zlehčovanou realitu: za působivými čísly a lajky se může skrývat neustálý psychologický tlak.
Sdílením svých pochybností umělkyně otevírá širší debatu o roli sociálních médií v našich životech. Měli bychom navzdory všemu zůstat, abychom si udrželi spojení s naší komunitou? Nebo bychom se měli distancovat, abychom si zachovali duševní zdraví? Madison Beer svými osobními úvahami nenabízí definitivní odpověď – ale formuluje generační neklid, který sahá daleko za její vlastní zkušenost.