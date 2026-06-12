Jennifer Aniston se v 57 letech v Los Angeles výrazně objevila v zelených šatech.

Americká herečka, režisérka a producentka Jennifer Aniston nám připomíná, že úspěšné veřejné vystoupení se neměří počtem scén, ale dokonalým stylem. Nedávno se poprvé po několika měsících objevila na velké veřejnosti na promítání amerického televizního seriálu „The Morning Show“ v Los Angeles. A její vzhled rychle vyvolal vlnu komentářů.
Tmavě zelené, přiléhavé šaty
Na červeném koberci této soukromé projekce se Jennifer Aniston objevila v dlouhých, tmavě zelených šatech, perfektně střižených a padnoucích na její postavu. Šaty bez rukávů měly jednoduchý rovný výstřih a pas zvýrazněný integrovaným páskem – typické pro grafické střihy, které herečka v posledních několika sezónách preferovala. Zvolený odstín, tmavě zelená, téměř jedlová, dokonale rezonoval s karamelovými vlasy herečky a jemně zdůrazňoval její sluncem opálenou pleť.
Pokud jde o doplňky, Jennifer Aniston zvolila minimalistický, ale zároveň strukturovaný přístup: pár lodiček s otevřenou špičkou a na zápěstí řadu jemných náramků. Jejím charakteristickým účesem byla pěšinka na straně, jemné fénování a melír kolem obličeje.
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Reese Witherspoon, dlouholetá partnerka
Jennifer Aniston se na tomto vystoupení neobjevila sama. Vedle ní pózovala fotografům americká herečka, producentka a podnikatelka Reese Witherspoon v neméně elegantním outfitu: černé sako s hlubokým výstřihem a sladěná sukně, doplněná jemnými kruhovými náušnicemi, lodičkami se špičatou špičkou a účesem s pěšinkou na stranu. Sehrané duo bez jakéhokoli zjevného plánování – důkaz dlouholetého přátelství.
Přátelství zrozené na natáčení seriálu Přátelé
Jejich přátelství začalo v roce 2000 na natáčení televizního seriálu „Přátelé“, kde tehdy 23letá Reese Witherspoon hrála sestru Rachel Green. V té době se mladá herečka právě stala matkou a mezi záběry kojila svou dceru Avu. Právě tam ji Jennifer Aniston přivítala s laskavostí, na kterou si dodnes vzpomíná.
Loni na jaře, u příležitosti 50. narozenin Reese Witherspoon, jí Jennifer Aniston na sociálních sítích vzdala obzvláště dojemnou poctu: „Je jí 50 a stále je to můj nejoblíbenější malý ohňostroj. Moje sestra, moje partnerka a mé srdce už 30 let.“
Vystoupení, které znamená návrat na veřejnost
Toto promítání v Los Angeles je ve skutečnosti první velkou veřejnou akcí Jennifer Aniston od loňského listopadu. Tato diskrétnost dělá její vystoupení o to vzácnější – a slouží jako připomínka toho, že v době přesycené obrazy je nedostatek někdy nejúčinnější strategií.
V těchto tmavě zelených šatech působí Jennifer Aniston elegantně a dokonale vyváženě, čímž potvrzuje své postavení jedné z nejznámějších postav americké kinematografie.