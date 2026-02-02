V 52 letech Heidi Klum debutovala s výraznou proměnou vlasů.

Německo-americká modelka, televizní osobnost a herečka Heidi Klum i nadále boří věkové a módní konvence s vlasovou proměnou, která okamžitě upoutala pozornost diváků. Tato změna zdaleka neznamená jen pouhou „úpravu vlasů“, ale naopak zlom v jejím charakteristickém stylu: opustila rozcuchanou ofinu, která byla po několik měsíců stálicí jejích vystoupení, a přešla k splývavějšímu účesu.
Jasný vzhled bez ofiny pro svěží styl
Heidi Klum se zbavila své rozcuchané ofiny, kterou nosila od loňského léta, a dala přednost dlouhým medově blond vlasům sčesaným dozadu s vrstvami, které rámují obličej. Tento nenucený účes zdůrazňuje její rysy a třpytivé náušnice, doplněné metalickým rezavým make-upem na očních víčkách a broskvovým odstínem na tvářích a rtech.
Červené šaty na podporu
Na večírku Clivea Davise před udílením cen Grammy 31. ledna 2026 v hotelu Beverly Hilton měla německá supermodelka na sobě červené šaty s ramínky od Marie Lucie Hohan s hlubokým výstřihem, který sahal až k pupku. Plisovaná, mikroreflexní látka vytvářela plynulou optickou iluzi, jako by sukně a živůtek s nízkým pasem byly vyrobeny z tekutých třásní, s vysokým rozparkem na levém boku, který odhaloval červené sandály.
Lehký, vzdušný kabát pro dotvoření vzhledu
Tento monochromatický look doplnila nadýchaným červeným kabátem sahajícím k loktem, který její strukturované siluetě dodal rozmarný nádech. Heidi Klum pózovala po boku americké zpěvačky, skladatelky, herečky a podnikatelky Demi Lovato, americké herečky a zpěvačky Dove Cameron a kanadské modelky Winnie Harlow a opět dokázala své mistrovství v dramatických outfitech.
Tato změna vlasů je odklonem od ofiny, kterou preferuje její manžel Tom Kaulitz, jak Heidi Klum prozradila v roce 2021, když si sama ostříhala vlasy, „aby se mu zavděčila“. Hvězda „Project Runway“ tak těsně před udílením cen Grammy (1. února 2026) potvrzuje svou touhu po něčem novém.