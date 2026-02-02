Search here...

V 52 letech Heidi Klum debutovala s výraznou proměnou vlasů.

@heidiklum/Instagram

Německo-americká modelka, televizní osobnost a herečka Heidi Klum i nadále boří věkové a módní konvence s vlasovou proměnou, která okamžitě upoutala pozornost diváků. Tato změna zdaleka neznamená jen pouhou „úpravu vlasů“, ale naopak zlom v jejím charakteristickém stylu: opustila rozcuchanou ofinu, která byla po několik měsíců stálicí jejích vystoupení, a přešla k splývavějšímu účesu.

Jasný vzhled bez ofiny pro svěží styl

Heidi Klum se zbavila své rozcuchané ofiny, kterou nosila od loňského léta, a dala přednost dlouhým medově blond vlasům sčesaným dozadu s vrstvami, které rámují obličej. Tento nenucený účes zdůrazňuje její rysy a třpytivé náušnice, doplněné metalickým rezavým make-upem na očních víčkách a broskvovým odstínem na tvářích a rtech.

Červené šaty na podporu

Na večírku Clivea Davise před udílením cen Grammy 31. ledna 2026 v hotelu Beverly Hilton měla německá supermodelka na sobě červené šaty s ramínky od Marie Lucie Hohan s hlubokým výstřihem, který sahal až k pupku. Plisovaná, mikroreflexní látka vytvářela plynulou optickou iluzi, jako by sukně a živůtek s nízkým pasem byly vyrobeny z tekutých třásní, s vysokým rozparkem na levém boku, který odhaloval červené sandály.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Heidi Klum (@heidiklum)

Lehký, vzdušný kabát pro dotvoření vzhledu

Tento monochromatický look doplnila nadýchaným červeným kabátem sahajícím k loktem, který její strukturované siluetě dodal rozmarný nádech. Heidi Klum pózovala po boku americké zpěvačky, skladatelky, herečky a podnikatelky Demi Lovato, americké herečky a zpěvačky Dove Cameron a kanadské modelky Winnie Harlow a opět dokázala své mistrovství v dramatických outfitech.

Tato změna vlasů je odklonem od ofiny, kterou preferuje její manžel Tom Kaulitz, jak Heidi Klum prozradila v roce 2021, když si sama ostříhala vlasy, „aby se mu zavděčila“. Hvězda „Project Runway“ tak těsně před udílením cen Grammy (1. února 2026) potvrzuje svou touhu po něčem novém.

Tato britská modelka znovuobjevuje korzet s rozhodně moderním přístupem.
„Královna": Jennifer Lopez způsobila senzaci v „extravagantních" šatech

