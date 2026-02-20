Search here...

„Stále si nás pletou“: Podobnost mezi těmito dvěma herečkami dohání uživatele internetu k šílenství

Léa Michel
Extrait de la série « Tell me Lies » et du film « Divergent »

Shailene Woodley a Grace Van Patten, dvě americké herečky na vzestupu, vyvolávají rozruch kvůli své nápadné podobnosti, která fanoušky mátne. V nedávném rozhovoru sama hvězda seriálu "Divergent" označila Grace Van Patten za své "dvojče", čímž potvrdila, že obě tyto opakující se záměny považují za zábavné.

Podobnost, která sahá až do doby, kdy přetrvává.

Shailene Woodley a Grace Van Patten sdílejí vlnité hnědé vlasy a šibalský úsměv, díky kterému jsou na fotkách téměř identické. Během propagace druhé série seriálu „Paradise“ se Shailene zasmála, když se reportér zeptal: „Říkáme si ‚Hej dvojče!‘ pokaždé, když se uvidíme, protože si toho všichni všimnou. Pořád si nás pletou .“ Grace, hvězda seriálu „Tell Me Lies“, o tom už vtipkovala v podcastu „ Call Her Daddy “ a přiznala, že si ji v začátcích se Shailene často pletli.

Fanoušci na sociálních sítích šílí

Internet explodoval reakcemi: „Když jsem Grace poprvé viděla, myslela jsem si, že je to Shailene,“ napsala jedna uživatelka, zatímco jiná navrhla: „Měly by hrát sestry!“ Videoklipy rozhovoru zaplavily komentáře s frázemi jako „Jsou si tak podobné, je to šílené“ nebo „Grace je Shailene před 10 lety.“ Tato podobnost pobavila stejně jako zaujala a zvýšila viditelnost obou hereček.

Paralelní a slibné kariéry

Shailene Woodley, ikona roku 2010 díky seriálům „Divergent“ a „Hvězdy na vině“, se připravuje na svůj comeback v seriálu „Paradise“. Grace Van Patten je mezitím hitem v seriálu „Tell Me Lies“, který byl po třech sériích zrušen, ale zanechal trvalý dojem. Kromě fyzických podobností sdílejí obě herečky také intenzivní herecký styl, který upřednostňuje zranitelnost před sofistikovaností.

Shailene Woodley se etablovala jako tvář generace ztvárněním hrdinek, které jsou zároveň odolné a hluboce lidské, daleko od tradičních hollywoodských archetypů. Grace Van Patten v této tradici pokračuje a zároveň ji aktualizuje. Jejich úspěchy svědčí o veřejném zájmu o tváře, které se zdají být povědomé, a proto hluboce uvěřitelné.

Stručně řečeno, podobnost mezi Shailene Woodley a Grace Van Patten přesahuje generace hereček a vytváří nečekaný virální fenomén. Důkaz, že někdy může pouhý pohled spojit dva talenty a rozpoutat internet!

