Toto duo, které si vybrala Harper Beckham, by se mohlo stát inspirací sezóny.

Když Victoria Beckham oslavovala v New Yorku svou novou spolupráci se značkou Gap, byla to její dcera Harper, stejně nápadná jako její matka, kdo upoutal pozornost všech. Ve 14 letech měla tato teenagerka již svůj vlastní styl, který ostře kontrastoval s eleganci couture její matky.
Vzácný souboj matky a dcery v New Yorku
Britská módní návrhářka a podnikatelka Victoria Beckham uspořádala 24. dubna 2026 v New Yorku akci Nordstrom na oslavu své spolupráce se značkou Gap. Harper Beckham se na akci objevila po boku své matky – o to pozoruhodnější je, že se její dcera jen zřídka objevuje na veřejnosti. Fotografie, které Victoria zveřejnila na svých Instagram Stories, se rychle staly virálními na sociálních sítích.
Nejvíce pozorovatele zaujala neuvěřitelná podobnost mezi matkou a dcerou. Harper se chlubila blond vlasy s pěšinkou uprostřed, což přímo připomínalo Victoriin nový zlatavý melír, který byla odhalena o několik dní dříve během jejího vystoupení v pořadu Today Show 21. dubna. Dvě generace, dva styly, jeden typický účes.
Módní duo s krátkým topem a nízkým pasem
Zatímco její matka zvolila strukturované midi šaty v barevných blocích – pudrově růžové, nebesky modré a šedé – Harper zvolila diametrálně odlišný styl. Středoškolačka měla na sobě černý crop top s krátkým rukávem, který odhaloval její břicho, a k němu se širokými černými kalhotami s nízkým pasem. Sandály na podpatku s otevřenou špičkou dodaly vzhledu nádech elegance, aniž by narušily uvolněný nádech. Monochromatický, minimalistický outfit, který byl rozhodně v souladu s estetikou generace Alpha.
Kontrastní duo, které se samo o sobě stává trendem
Kontrast mezi dvěma outfity – jedním haute a barevným a druhým ležérním a monochromatickým – vyvolal stejnou reakci jako samotná událost. Mnozí to vnímali jako dokonalou ilustraci toho, jak se móda předává a reinterpretuje napříč generacemi. Harper Beckham s tímto jednoduchým crop topem a nízkým pasem možná nevědomky vytvořila jeden z nejkopírovanějších looků tohoto jara.
Kombinací ležérního stylu s moderními odkazy na rok 2000 Harper Beckham konečně potvrzuje, že nová generace módy je již tady. Na rozdíl od uhlazené elegance Victorie Beckham ztělesňuje její duo crop topu a kalhot s nízkým pasem novou generaci, která se nebojí porušovat pravidla. Jedna věc je jistá: tento outfit, spatřený v New Yorku, by se mohl stát nejžádanějším ležérním outfitem sezóny.