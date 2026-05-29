Tyto „iluzivní“ šaty, které nosí Jennifer Lopez, způsobily senzaci.

Fabienne Ba.
@jlo / Instagram

Pro premiéru americké romantické komedie "Office Romance" zvolila Jennifer Lopez šaty s "iluzním" efektem, které okamžitě rozpoutaly internet.

Jennifer Lopez rozzářila premiéru filmu "Office Romance"

Jennifer Lopez předvedla úchvatný vstup na světovou premiéru nového filmu Netflixu „Office Romance“ v ikonickém Egyptian Theatre v Los Angeles. Znovu zazářila na červeném koberci a oslnila fotografy v luxusních šatech, které byly zároveň teatrální i sofistikované. Připomněly jí, že je jedním z nejspolehlivějších jmen na hollywoodském červeném koberci, věrná své zálibě v okázalých vystoupeních.

Černé šaty s „iluzním“ efektem od Atelier Versace

Na rozdíl od toho, co by se dalo očekávat, ústředním prvkem tohoto outfitu nebyly barevné, ale černé: archivní šaty od Atelier Versace. Bez ramínek kombinovaly krajku, průsvitné panely a křišťálové ozdoby pro nápadný iluzorní efekt. Korzetovitý živůtek byl strukturován třpytivými pásy křišťálů umístěnými na průsvitných panelech, což vytvářelo dokonale kontrolovanou hru průhlednosti. Objemná saténová sukně splývala do dlouhé vlečky, která se vlévala po červeném koberci. Kontrast mezi lehkostí krajky a saténovou látkou dodával celému outfitu téměř divadelní hloubku, navrženou tak, aby byl fotografován ze všech úhlů.

Rovné vlasy a opálený make-up

Věrná svému typickému outfitu zvolila Jennifer Lopez minimalistický líčení, aby její šaty vynikly. Karamelové hnědé vlasy měla rovné s pěšinkou uprostřed, zatímco její líčení zahrnovalo bronzové tóny, kouřové oči a tělový lesk. Celý outfit doplňoval jednoduchý diamantový prsten. Tato decentní volba naopak umocnila působivost šatů.

Pohled, který zapaluje internet

Fotografie Jennifer Lopez na červeném koberci se šířily bleskovou rychlostí a mnoho lidí na internetu to označilo za jeden z jejích nejpamátnějších módních momentů roku. Jennifer Lopez, která spojila vystupování v hlavní roli s vrozeným smyslem pro showmanství, potvrdila své mistrovství v proměně každého vystoupení ve skutečnou módní událost.

V těchto černých šatech s „iluzí“ Jennifer Lopez předala další lekci stylu na červeném koberci v rámci filmu „Office Romance“. Znovu dokázala, že odvážnost a elegance nejsou neslučitelné – a že jakmile se objeví, všechny oči se upřely na ni.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
