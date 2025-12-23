Search here...

Kate Winslet, která je kritizována za své tělo, odhaluje výroky, které ji poznamenaly na celý život.

Léa Michel
Mezinárodní filmová ikona Kate Winslet se nedávno otevřeně rozpovídala o bolestných vzpomínkách na to, jak se jí posmívali a kritizovali ji za její fyzický vzhled, což poznamenalo její dospívání a raná léta v Hollywoodu. Jako host pořadu Desert Island Discs na BBC Radio 4 hovořila oscarová herečka o ponižujících poznámkách, které snášela, ale také o síle, kterou z nich čerpala, aby se prosadila jako žena a umělkyně.

Kruté poznámky z dětství

Kate Winslet čelila zraňujícímu škádlení už od základní školy. Spolužáci jí přezdívali „tlustá“, a tak si vzpomíná, jak ji zavírali ve skříni ve výtvarné výchově, přestože nebyla tlustá. A co hůř, jeden učitel dramatu údajně předpověděl, že její kariéra bude záviset na její schopnosti přijímat role „tlustých dívek“.

Tyto zkušenosti hluboce ovlivnily mladou Kate, která se v patnácti letech pustila do přísné a nevyvážené diety . „Sotva jsem jedla,“ vzpomíná a toto období popisuje jako „extrémně nezdravé“. Toto utrpení však také posílilo její odhodlání uspět: herečka se ponořila do divadla, aby znovu vybudovala svůj život a splnila si svůj sen stát se herečkou.

Sláva nezmírnila její nejistoty

Celosvětový triumf filmu „Titanic“ v roce 1997 její pochybnosti o sobě samé neukončil. Naopak, sláva zesílila tlak na její vzhled. Kate Winslet vypráví o skutečném mediálním honu na čarodějnice: paparazzi se prohrabávali v jejím odpadu, novináři spekulovali o její váze a časopisy retušovaly její fotografie bez jejího souhlasu. „Viděla jsem své fotky s plochým břichem a říkala si: ‚Takhle nevypadám!‘“ svěřuje se.

Věří, že tyto manipulace podporují nerealistický a toxický obraz ženského těla. Naštěstí jí pár laskavých skutků – například talíř, který jí nechali soucitní sousedé – pomohlo udržet se na zemi.

Odhodlaný hlas pro sebepřijetí

Kate Winslet dnes důrazně odsuzuje kulturu štíhlosti a vzestup rychlých kosmetických ošetření. Varuje před „znehodnocováním přirozeného těla“ a nebezpečným užíváním některých léků na hubnutí. Herečka se zasazuje o zdravější a respektující vztah k tělu a prohlašuje, že „pravá odvaha spočívá v sebepřijetí“. Podle ní se autentická krása plněji odhaluje s věkem a zralostí, daleko od filtrů a umělosti. Její upřímná slova odrážejí slova dalších veřejných osobností, které se nyní odmítají přizpůsobit vnuceným standardům.

Kate Winslet nám s jasností a emocemi připomíná, že rány z hanby za své tělo mohou přetrvávat celý život. Její svědectví, intimní i univerzální, zdůrazňuje důležitost vzdělávání lidí o laskavosti a rozmanitosti těl. Herečka svými slovy vyzývá všechny, aby přehodnotili pojetí krásy – ne jako pevného standardu, ale jako jedinečného vyjádření sebevědomí a svobody.

