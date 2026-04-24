Kdo se doopravdy skrýval za Emily Hartovou? Influencerka s umělou inteligencí, která je středem odhalení.

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Diyar Shahbaz / Pexels

Na sociálních sítích ztělesňovala charismatickou a virální influencerka. Jenže realita za Emily Hart se ukázala být úplně jiná, než si uživatelé internetu představovali.

Influencer kompletně vytvořený umělou inteligencí

Podle nedávných odhalení Emily Hart nikdy neexistovala jako skutečná osoba. Údajně byla kompletně vytvořena pomocí nástrojů umělé inteligence, které byly navrženy tak, aby publikovaly obsah na sociálních sítích a přilákaly masivní publikum. Její vzhled, videa a dokonce i její profesionální identita byly údajně vymyšleny od nuly, což vyvolávalo iluzi skutečné tvůrkyně obsahu, kterou sledují miliony uživatelů.

Projekt určený k generování příjmů

Za touto digitální personou stál skutečný tvůrce: student medicíny žijící v Indii. Tváří v tvář finančním potížím údajně použil nástroje umělé inteligence k vytvoření osobnosti schopné stát se virální. Původní cíl byl jednoduchý: vytvářet poutavý obsah, který by generoval příjmy prostřednictvím platforem sociálních médií, předplatného a prodeje zboží.

Strategie založená na algoritmech

Úspěch Emily Hartové není náhoda. Tvůrkyně údajně upravovala svůj obsah na základě trendů a algoritmických doporučení z platforem. Umělá inteligence dokonce sehrála roli při definování její redakční pozice a navrhovala témata, která pravděpodobně osloví široké a angažované publikum. Výsledkem jsou videa s miliony zhlédnutí a rychlým růstem publika.

Jedním z nejvýraznějších prvků zůstává kompletní konstrukce jeho identity. Profil, osobní historie, povolání a online prezentace byly pečlivě vytvořeny tak, aby posílily důvěryhodnost postavy. Tato strategie mu umožnila vytvořit vlivnou postavu, kterou mnoho uživatelů internetu vnímalo jako skutečnou, ještě než byl podvod odhalen.

Případ, který vyvolává otázky o budoucnosti influencerů

Toto odhalení znovu otevírá debatu o roli umělé inteligence v sociálních médiích. Hranice mezi digitální tvorbou a skutečnou identitou se stále více stírá. Případ Emily Hartové ilustruje novou éru, kdy zcela virtuální osobnosti mohou dosáhnout obrovské popularity, aniž by fyzicky existovaly.

Stručně řečeno, za úspěchem Emily Hartové se skrývá realita zcela vytvořená umělou inteligencí a strategií digitální monetizace. Tento případ zdůrazňuje novou dynamiku sociálních médií, kde se pravda a lež někdy stávají nerozlišitelnými.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Madonna nabízí odměnu za nalezení ztraceného vintage oblečení.
Anne Hathaway způsobila senzaci šaty inspirovanými anatomií

