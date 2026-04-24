Madonna nabízí odměnu za nalezení ztraceného vintage oblečení.

Americká zpěvačka a skladatelka Madonna nedávno zahájila neobvyklou akci poté, co se z jejího šatníku ztratilo několik kusů oblečení. Toto oblečení, které měla na sobě během památného vystoupení na festivalu Coachella v roce 2026, pro ni má mnohem víc než jen symbolickou hodnotu.
Oblečení, které zmizelo po vystoupení na pódiu
Na festivalu Coachella 2026 (10.–19. dubna) Madonna překvapila publikum tím, že se na pódiu připojila k americké zpěvačce a skladatelce Sabrině Carpenter. Pro tuto příležitost měla na sobě vintage outfit, který zahrnoval sako, korzet a šaty. Krátce po akci tyto kousky bohužel zmizely, což Madonnu znepokojilo.
Oblečení s vysokou osobní hodnotou
Ve zprávě sdílené na sociálních sítích Madonna vysvětlila, že toto oblečení „nejsou jen divadelní kostýmy“. Je součástí její osobní a umělecké historie. Poznamenala také, že další kousky ze stejného období chybí, což posiluje její vztah k tomuto dnes již ztracenému souboru.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Odměna za jejich návrat
V reakci na tuto situaci Madonna oznámila, že nabídne odměnu každému, kdo oblečení vrátí v dobrém stavu. Vyjádřila naději, že je někdo najde a kontaktuje, a tak zahájila přímou výzvu ke komunitě.
Výrazný vzhled
Toto vystoupení na festivalu Coachella 2026 znamenalo zvláštní okamžik, více než dvacet let po Madonnině prvním vystoupení na této ikonické akci. Po boku Sabriny Carpenter zazpívala některé ze svých nejznámějších písní a nabídla publiku velmi očekávané překvapení.
Nabídkou odměny za nalezení tohoto vintage outfitu Madonna zdůrazňuje důležitost předmětů spojených s její kariérou. Kromě své materiální hodnoty tyto kousky ztělesňují část jejího uměleckého odkazu, který je nyní v centru neobvyklé přitažlivosti.