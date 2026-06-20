Kehlani v poušti zaujme svým outfitem s „roztrhaným efektem“.

Léa Michel
@kehlani / Instagram

Americká zpěvačka, skladatelka a tanečnice Kehlani sdílela na Instagramu sérii fotografií pořízených v poušti, na kterých má na sobě ponožené oblečení. Vzhled okamžitě zaujal její sledující – příspěvek již získal přes 500 000 lajků.

Outfit s „roztrhaným efektem“

Srdcem tohoto vzhledu je záměrně „ošuntělá“ estetika, složená z roztřepených lemů a neopracovaných okrajů. Kehlani měla na sobě tmavě hnědý crop top bez rukávů s čtvercovým výstřihem, který zkombinovala s odpovídající sukní, prodlouženou dlouhými, potrhanými proužky látky, které připomínaly vznášející se hadry. Celý outfit má elegantní, lehce venkovský, „survival“ nádech, někde mezi couture a postapokalyptickým světem.

Doplňky ve stejném stylu

Kehlani tento outfit doplnila sladěnými doplňky: širokými hnědými náramky, výrazným náhrdelníkem s kmenovými prvky a vysokými hnědými semišovými botami. Pro svůj krásný vzhled měla rozpuštěné vlasy a nalíčila se v kouřově hnědých tónech, které dokonale odrážely prostředí. Všechny tyto detaily umocňují ucelený vzhled tohoto outfitu, který je prezentován v zemité barevné paletě.

Pouštní krajina

Volba místa nebyla zdaleka náhodná. Kehlani, fotografovaná v srdci pouště, zvolila dokonalou harmonii mezi svým outfitem a okolním prostředím v paletě hnědé a pískové barvy. „Věci by se mohly pokazit, kdybychom se po téhle silnici rozjeli rychle...“ napsala k fotografii popisek, čímž podpořila tajemnou a filmovou atmosféru seriálu. V komentářích ji fanoušci zahrnuli chválou a ocenili „inscenaci, která je zároveň odvážná a mistrovská“.

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Příspěvek sdílený uživatelem Kehlani (@kehlani)

Umělec s osobitým stylem

Tato publikace potvrzuje Kehlaniinu zálibu v odvážné estetice. Poté, co se proslavila na R&B scéně a je autorkou několika uznávaných alb, si pěstuje svobodný a asertivní image, a to jak ve své hudbě, tak i v módě. Její veřejná vystoupení demonstrují skutečný cit pro dramatické prvky.

S tímto „roztrhaným“ outfitem a pouštním prostředím Kehlani vytváří vzhled, který se pohybuje na hranici mezi módou a performativním uměním. Volbou syrové estetiky a soudržného světa znovu dokazuje, že ráda myslí nekonvenčně.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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