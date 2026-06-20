„Co tady dělá?“: Taylor Swift kritizována za účast na zápase Knicks

Léa Michel
@taylorswift / Instagram

Přítomnost Taylor Swift ve čtvrtém zápase finále NBA nezůstala bez povšimnutí – a dokonce vyvolala i určitou kritiku. Zatímco vystoupení americké zpěvačky a skladatelky potěšilo mnoho fanoušků, komentář komentátora, zachycený zapnutým mikrofonem, znovu rozpoutal opakující se debatu: Je Taylor Swift opravdovou fanynkou Knicks?

Hodně diskutovaná přítomnost

10. června se Taylor Swift zúčastnila 4. zápasu finále NBA v Madison Square Garden, kde New York Knicks porazili San Antonio Spurs (107:106). Seděla vedle svých kamarádek Este a Alany Haimové a měla na sobě tričko s nápisem „Stevie Knicks“ – slovní hříčka na počest amerického zpěváka a skladatele Stevieho Nickse. Byla mezi mnoha dalšími celebritami, včetně francouzsko-amerického herce Timothéeho Chalameta, amerického herce a komika Bena Stillera, americké osobnosti reality show, podnikatelky a influencery Kylie Jenner a americké modelky a podnikatelky Hailey Bieber.

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Příspěvek sdílený uživatelem Omar Raja (@omar)

Komentář zachycený mikrofonem

Kontroverzi vyvolala rozhlasová komentátorka Knicks Monica McNuttová. Když diskutovala o přítomnosti Taylor Swift v živém vysílání, vyhrkla, zdánlivě nevědoma si toho, že je ve vysílání: „Není fanynkou Knicks, vypadněte odsud.“ Klip se rychle stal virálním na sociálních sítích, rozdělil uživatele a vyvolal pobouření mezi fanoušky Taylor Swift. Někteří dokonce komentovali: „Co tady dělá?“

Nečekaná podpora

Její fanoušci rychle poukázali na to, že Taylor Swift o své podpoře Knicks mluví už léta a že dokonce vlastní starý dres hráče Amar'e Stoudemira. Překvapivější je, že se jí na obranu postavil zakladatel Barstool Sports Dave Portnoy a kritizoval komentátorku za to, že se zaměřila na Taylor Swift, když bylo přítomno i mnoho dalších celebrit.

Omluva a širší debata

Tváří v tvář kontroverzi Monica McNutt hned druhý den vyhlásila mea culpa. Uznala svou „chybu“ a přiznala, že nevěděla o minulosti Taylor Swift jako její fanynky. Kromě anekdoty tato epizoda ilustruje opakující se jev: podezření obklopující přítomnost celebrit – a často žen – na sportovních akcích, kde jsou pravidelně nuceny dokazovat, že jsou „skutečnými“ fanoušky.

Taylor Swift, která byla původně v jediném komentáři vykreslena jako vetřelec, nakonec potvrdila svůj status fanynky, a to i v omluvách svého kritika. Kontroverze rychle utichla, ale pravděpodobně odhaluje více o tom, jak jsou celebrity vnímány na stadionech, než o samotné zpěvačce.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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