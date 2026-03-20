V 55 letech se Uma Thurmanová otevřeně rozpovídala o životní volbě, které nyní lituje.

Americká herečka, producentka a modelka Uma Thurman hovoří o své největší životní lítosti: nikdy neopustila New York a neusadila se v Los Angeles, a to i přes slávu po Pulp Fiction.
Volba diktovaná mateřstvím
V rozhovoru pro InStyle z 19. března 2026 ikona filmu „Kill Bill“ přiznala: „Vždycky jsem litovala, že jsem se nepřestěhovala do Los Angeles.“ Pro častá natáčení filmů si tam pronajala byt, ale šest týdnů po podpisu nájemní smlouvy otěhotněla s dcerou Lunou. Matka tří dětí – Mayi a Levona s americkým hercem, spisovatelem, režisérem a scenáristou Ethanem Hawkem a Luny s francouzským podnikatelem Arpadem Bussonem – upřednostňovala newyorské vzdělání a model „maminek vyzvedávajících školáky“.
Nedostatečná integrace v Hollywoodu
„Nikdy jsem se nezačlenila do své profesní komunity, a to je škoda,“ naříká. Poté, co Uma zůstala v Bostonu a poté v New Yorku, si v Hollywoodu vybudovala „kariéru na jedničce bez poboček“, kde jí chyběly neformální kontakty. „To bych si přála,“ filozoficky dodává: „Štěstí je volba, bez ohledu na okolnosti.“
Nyní, když Luna (13) brzy nastoupí na střední školu, se Uma Thurman těší na nějaký „volný čas“ na jiné projekty. „Pretty Lethal“ vychází 25. března na Amazon Prime, následovaný „Red, White & Royal Wedding“. Tato opožděná lítost odhaluje klidnou Umu Thurman, která upřednostňuje rodinu před hvězdným systémem.