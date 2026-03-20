Tato vycházející zpěvačka, která je považována za „příliš mužnou“, čelí kritice kvůli svému vzhledu.

Anaëlle G.
@itsyoungmiko / Instagram

Portorická rapperka a zpěvačka a skladatelka Young Miko čelí kritice za to, že je „příliš mužná“ kvůli svému androgynnímu stylu a „agresivnímu trap flow“.

Streetwearový styl, který není online všeobecně populární.

Mladá Miko často nosí nadměrné mikiny s kapucí, kalhoty se širokými nohavicemi, XXL řetězy, robustní tenisky a krátké vlasy nebo uhlazený culík – „divošský“ vzhled, který se střetává s takzvanými tradičními „ženskými kódy“ reggaetonu. Tento přepracovaný styl Y2K – inspirovaný anime a tetováním – posiluje její image „queer královny“, ale na sociálních sítích vyvolává posměch, kdy ji obviňují, že „není dost ženská“ nebo „je jako kluk“.

Negativní reakce na queer témata v městské latině

Její přímý rap – jako v písních „Lisa“ nebo „Rookie of the Year“ – přijímá macho kódy městského rapu, kde je flirtování přímé a nefiltrované. Tento postoj, často popisovaný jako „agresivně maskulinní postavení“, podvrací normy žánru historicky poznamenaného patriarchatem a homofobií. Výsledkem je prudká online negativní reakce, kde ji někteří považují za „příliš drsnou na lesbu“, což odhaluje stále silná normativní očekávání, a to i v rámci jejího vlastního publika.

Jako otevřeně lesbická umělkyně Young Miko zpochybňuje konvence tím, že zobrazuje safické vztahy, aniž by je redukovala na utrpení nebo marginalizaci. Tuto viditelnost však doprovází opakující se sexistická a homofobní kritika: poznámky o tom, že její tělo je považováno za „příliš maskulinní“, o jejím vzhledu bez make-upu nebo o jejím odmítání přizpůsobit se tradičním genderovým kategoriím.

Tento kontrast je o to výraznější, že jeho úspěch stále roste – vyprodané koncerty, zejména v El Coliseo v roce 2025, a významné spolupráce s osobnostmi žánru, jako je kolumbijská zpěvačka latinskoamerického trapu a reggaetonu Karol G. Navzdory tomu přetrvává kritika na sociálních sítích, jako je TikTok nebo Reddit, což ilustruje napětí mezi uměleckou evolucí a kulturním odporem na urbano scéně.

Nominace na Latin Grammy, vyprodané turné XOXO: Mladý Miko konečně proměňuje kritiku v sílu a vytváří bezpečný prostor pro LGBTQ+ lidi v Latin trapu (hudebním subžánru latinského hip-hopu).

Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
V 55 letech se Uma Thurmanová otevřeně rozpovídala o životní volbě, které nyní lituje.

