V Austrálii jsou Meghan Markle a princ Harry kritizováni za cenu své návštěvy.

Fabienne Ba.
Meghan Markle a princ Harry se poprvé od roku 2018 vrátili do Austrálie, ale toto nové „turné“ se neobejde bez kontroverzí. Jejich přítomnost, kombinující přednášky a wellness pobyty, vyvolává debatu o hranici mezi veřejnou věcí a soukromým byznysem.

Velmi očekávaná, ale kontroverzní návštěva

Pár, který podle zpráv médií dorazil 14. nebo 15. dubna 2026, byl v Sydney a poté v Melbourne přivítán se stejnou zvědavostí jako během své královské cesty v roce 2018. V té době byla jejich návštěva součástí oficiálního programu Crown s veřejným financováním a logistikou státní bezpečnosti. Nyní, jako „nepracující členové královské rodiny“ s bydlištěm v Kalifornii, je jejich pobyt popisován jako „soukromá“ nebo „kvazikrálovská“ cesta, což mění vnímání vynaložených peněz veřejností.

Akce s přemrštěnými cenami

Jádrem kontroverze jsou ceny účtované za vstup na akce, kterých se Sussexovi účastní. V Melbourne má princ Harry promluvit na summitu o duševním zdraví s názvem „InterEdge“, přičemž vstupenky se prodávají za 997 australských dolarů (přibližně 600 eur), v případě některých „prémiovějších“ balíčků až za 1 978 dolarů.

V Sydney je Meghan Markle hvězdou třídenního pobytu, který v luxusním hotelu pořádá její značka/podcast „Her Best Life“. Účast stojí 2 699 australských dolarů (přibližně 1 625 eur) na osobu a zahrnuje jógu, zvukovou terapii, večeře a diskotéky. Další „VIP zážitek“ zahrnuje skupinovou fotografii s vévodkyní, soukromou snídani a merchandise, což umocňuje dojem vysoce komerčního a exkluzivního pobytu .

Bezpečnost na náklady daňových poplatníků

Debaty se také krystalizují ohledně bezpečnosti. Stejně jako během jejich předchozí návštěvy musí australské úřady zavést policejní opatření k řízení pohybu, včetně kontroly a ochrany davu. Petice, kterou spustila skupina „Beyond Australia“ na Change.org, získala přes 38 000 podpisů a požaduje, aby stát neutratil „ani halíř“ za bezpečnost, doprovod nebo logistiku pro Meghan Markle a prince Harryho, kteří jsou nyní považováni za „soukromé osoby vykonávající lukrativní činnosti“.

Rostoucí image „podnikání“

Harryho a Meghanův tým trvá na tom, že cesta je financována ze soukromých zdrojů, nikoli z britského královského grantu. Jejich návštěva Austrálie je prezentována jako „série filantropických, profesionálních a mediálních akcí“ spíše než jako státní cesta. Pro Australany však zůstává otázkou: kdo ve skutečnosti platí za bezpečnost, logistiku a viditelnost tohoto páru, který zůstává významným veřejným symbolem monarchie?

Program zájezdu, kombinace summitů o duševním zdraví a wellness pobytů, posiluje myšlenku komerční strategie zaměřené na jejich image. Média zdůrazňují, že tento typ akce je přístupný pouze menšině lidí s dostatečným rozpočtem, což přiživuje kritiku ohledně rozdílu mezi touhou po nedostupnosti a charitativním postojem. Mnoho pozorovatelů také poukazuje na kontrast s poselstvím „veřejné služby“ a dostupnosti, které bylo ústředním tématem jejich odchodu z paláce, a vnímají to jako „falešnou královskou rodinu“ nebo „sebepropagační zájezd“.

Mezi fanoušky, skeptiky a politickými kritiky

Názory se v terénu rozcházejí. Na jedné straně někteří fanoušci zůstávají věrní přítomnosti páru, která zahrnuje setkání s pacienty v dětských nemocnicích a místních sdruženích a připomíná některé z jejich dřívějších závazků. Na druhé straně se ozývají kritické hlasy, zejména od místních volených úředníků a komentátorů, kteří se domnívají, že kombinace vysokých cen, VIP balíčků a veřejné bezpečnosti financované daňovými poplatníky již neodpovídá myšlence „nezištné“ práce.

Návštěva Meghan Markle a prince Harryho v Austrálii v roce 2026 je v konečném důsledku zrcadlem nastavovaným společnosti a zpochybňuje, jak se královská rodina, která se proměnila v „influencerskou rodinu“, financuje, chrání a vnímá na mezinárodní scéně.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Sandra Bullock se svým prvním videem velmi výrazně objevila na Instagramu.

Německo-americká herečka, producentka, režisérka a scenáristka Sandra Bullock se právě velkolepě prosadila na sociálních sítích. Pro svůj velký...

Nejlepší kamarádka Kylie Jenner oživuje trend crop topů ve vintage verzi.

Pod kalifornským sluncem se Anastasia Karanikolaou dostává na titulní stránky novin. Tato influencerka a blízká přítelkyně Kylie Jenner...

V 67 letech se Andie MacDowell vzdala svých ikonických kudrlin ve prospěch „pohodovějšího“ účesu.

Americká herečka a modelka Andie MacDowell a její stříbrné kudrlinky: je to milostný příběh, který Hollywood sleduje po...

„Je děsivá“: Dcera Farrah Abrahamové vyvolala debatu svým gotickým vzhledem

Sophia Abraham, dcera Farrah Abraham, přední osobnosti americké reality show, zveřejnila na Instagramu fotografie ze svého maturitního plesu...

Proměna vlasů Katie Holmes s tímto dlouhým „bronzovým“ bobem způsobila senzaci.

Americká herečka, režisérka a producentka Katie Holmesová se po mnoha letech, kdy se vzdala svých dlouhých tmavě hnědých...

Hailey Bieber vrací do popředí vintage leopardí šaty s flitrovanou verzí.

Je známá svým čistým, minimalistickým stylem, ale Hailey Bieber se zřejmě rozhodla obrátit list. Zakladatelka značky péče o...