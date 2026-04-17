V Austrálii jsou Meghan Markle a princ Harry kritizováni za cenu své návštěvy.

Meghan Markle a princ Harry se poprvé od roku 2018 vrátili do Austrálie, ale toto nové „turné“ se neobejde bez kontroverzí. Jejich přítomnost, kombinující přednášky a wellness pobyty, vyvolává debatu o hranici mezi veřejnou věcí a soukromým byznysem.
Velmi očekávaná, ale kontroverzní návštěva
Pár, který podle zpráv médií dorazil 14. nebo 15. dubna 2026, byl v Sydney a poté v Melbourne přivítán se stejnou zvědavostí jako během své královské cesty v roce 2018. V té době byla jejich návštěva součástí oficiálního programu Crown s veřejným financováním a logistikou státní bezpečnosti. Nyní, jako „nepracující členové královské rodiny“ s bydlištěm v Kalifornii, je jejich pobyt popisován jako „soukromá“ nebo „kvazikrálovská“ cesta, což mění vnímání vynaložených peněz veřejností.
Akce s přemrštěnými cenami
Jádrem kontroverze jsou ceny účtované za vstup na akce, kterých se Sussexovi účastní. V Melbourne má princ Harry promluvit na summitu o duševním zdraví s názvem „InterEdge“, přičemž vstupenky se prodávají za 997 australských dolarů (přibližně 600 eur), v případě některých „prémiovějších“ balíčků až za 1 978 dolarů.
V Sydney je Meghan Markle hvězdou třídenního pobytu, který v luxusním hotelu pořádá její značka/podcast „Her Best Life“. Účast stojí 2 699 australských dolarů (přibližně 1 625 eur) na osobu a zahrnuje jógu, zvukovou terapii, večeře a diskotéky. Další „VIP zážitek“ zahrnuje skupinovou fotografii s vévodkyní, soukromou snídani a merchandise, což umocňuje dojem vysoce komerčního a exkluzivního pobytu .
Bezpečnost na náklady daňových poplatníků
Debaty se také krystalizují ohledně bezpečnosti. Stejně jako během jejich předchozí návštěvy musí australské úřady zavést policejní opatření k řízení pohybu, včetně kontroly a ochrany davu. Petice, kterou spustila skupina „Beyond Australia“ na Change.org, získala přes 38 000 podpisů a požaduje, aby stát neutratil „ani halíř“ za bezpečnost, doprovod nebo logistiku pro Meghan Markle a prince Harryho, kteří jsou nyní považováni za „soukromé osoby vykonávající lukrativní činnosti“.
Rostoucí image „podnikání“
Harryho a Meghanův tým trvá na tom, že cesta je financována ze soukromých zdrojů, nikoli z britského královského grantu. Jejich návštěva Austrálie je prezentována jako „série filantropických, profesionálních a mediálních akcí“ spíše než jako státní cesta. Pro Australany však zůstává otázkou: kdo ve skutečnosti platí za bezpečnost, logistiku a viditelnost tohoto páru, který zůstává významným veřejným symbolem monarchie?
Program zájezdu, kombinace summitů o duševním zdraví a wellness pobytů, posiluje myšlenku komerční strategie zaměřené na jejich image. Média zdůrazňují, že tento typ akce je přístupný pouze menšině lidí s dostatečným rozpočtem, což přiživuje kritiku ohledně rozdílu mezi touhou po nedostupnosti a charitativním postojem. Mnoho pozorovatelů také poukazuje na kontrast s poselstvím „veřejné služby“ a dostupnosti, které bylo ústředním tématem jejich odchodu z paláce, a vnímají to jako „falešnou královskou rodinu“ nebo „sebepropagační zájezd“.
Mezi fanoušky, skeptiky a politickými kritiky
Názory se v terénu rozcházejí. Na jedné straně někteří fanoušci zůstávají věrní přítomnosti páru, která zahrnuje setkání s pacienty v dětských nemocnicích a místních sdruženích a připomíná některé z jejich dřívějších závazků. Na druhé straně se ozývají kritické hlasy, zejména od místních volených úředníků a komentátorů, kteří se domnívají, že kombinace vysokých cen, VIP balíčků a veřejné bezpečnosti financované daňovými poplatníky již neodpovídá myšlence „nezištné“ práce.
Návštěva Meghan Markle a prince Harryho v Austrálii v roce 2026 je v konečném důsledku zrcadlem nastavovaným společnosti a zpochybňuje, jak se královská rodina, která se proměnila v „influencerskou rodinu“, financuje, chrání a vnímá na mezinárodní scéně.