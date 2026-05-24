Dua Lipa se objevila v senzačním krajkovém outfitu

Fabienne Ba.
@dualipa / Instagram

Zpěvačka a skladatelka Dua Lipa nadále překvapuje své fanoušky. Na Instagramu se podělila o červený krajkový top, což je módní volba, která si jejích sledujících rozhodně nevšimla.

Velmi pozoruhodný výpis fotek z Instagramu

Dua Lipa se věrně podělila na svém instagramovém účtu o sérii fotografií – „foto dump“. Mezi mnoha snímky byla i jedna, která vyvolala velký rozruch – zpěvačka na sobě má průsvitný krajkový top. Opět zveřejnila obsah, který dokázal její sledující zaskočit. Je to talent, který soustavně pěstuje a každou svou módní show proměňuje v miniakci na sociálních sítích.

Červený krajkový top a džínové kraťasy

Ústředním prvkem tohoto outfitu je červený krajkový top s vysokým límcem a krátkými rukávy. Průsvitný a jemný top odhaluje světle hnědou braletku, kterou pod ním měla Dua Lipa. Tato hra s průhledností dokonale ilustruje Dua Lipinu zálibu v módních kouskech, které spojují romantiku – díky krajce – s moderností.

Aby Dua Lipa tento vzhled vyvážila, zvolila ležérnější kousek: džínové kraťasy. Tato kombinace jemné krajky a surového denimu vytváří obzvláště trendy kontrast textur. Tato směsice stylů – elegance a streetwearu – je charakteristickou pro Dua Lipu, která ráda zpochybňuje očekávané kombinace. Výsledkem je outfit, který je zároveň sofistikovaný a rozhodně moderní, dokonale ladící s dobou.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem DUA LIPA (@dualipa)

Pečlivě vybrané luxusní doplňky

Vzhled by nebyl úplný bez výběru luxusních doplňků. Dua Lipa svůj outfit doplnila velkou krémovou nákupní taškou Chanel, nadměrnými černými slunečními brýlemi a několika prsteny od Bvlgari. Pásek v západním stylu od Chrome Hearts jí stahoval kraťasy v pase a dodával tak outfitu rock'n'rollový nádech. Tato pečlivě vybraná kolekce designových kousků opět demonstruje stylistické mistrovství Dua Lipy a její schopnost bez námahy kombinovat luxusní značky.

Minimalistické vlasy a make-up

Co se týče krásy, Dua Lipa zvolila jednoduchost a svůj outfit nechala uprostřed pozornosti. Vlasy měla rozpuštěné s čistou a bezchybnou pěšinkou uprostřed. Její líčení, záměrně minimalistické, se zaměřovalo spíše na přirozený vzhled než na dramatický efekt. Tímto příspěvkem Dua Lipa potvrzuje své postavení nepostradatelné módní ikony své generace.

S červeným krajkovým topem, džínovými kraťasy a doplňky vytvořila Dua Lipa dokonale vybroušený vzhled. Znovu dokazuje, že si umí hrát s módními kódy a vytvářet výrazné obrazy, a přitom zůstává věrná svému vlastnímu stylu.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Madonna v 67 letech způsobila senzaci v levandulových síťovaných šatech
Article suivant
Kylie Jenner pózuje v autě za 250 000 dolarů s pohledem, který rozděluje názory.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kylie Jenner pózuje v autě za 250 000 dolarů s pohledem, který rozděluje názory.

Americká osobnost reality show, podnikatelka a influencerka Kylie Jenner se podělila o improvizované focení za volantem červeného Ferrari....

Madonna v 67 letech způsobila senzaci v levandulových síťovaných šatech

Americká zpěvačka a skladatelka Madonna nedávno zaujala sociální média pózováním na diskotékovém tanečním parketu, oblečená v levandulových síťovaných...

Hailey Bieber u bazénu předvádí svou postavu v prosluněném vzhledu

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber sdílela na Instagramu sérii sluncem zalitých fotografií pořízených během focení u bazénu....

„Nikdy nezestárla“: Cher slaví 80. narozeniny a její vzhled nadále vyvolává online reakce

Americká zpěvačka, televizní moderátorka, herečka a režisérka Cher oslavila 20. května 2026 své 80. narozeniny. Pro jednu z...

Andie MacDowell v 68 letech zářivě září v máslově žlutých šatech

Americká herečka a modelka Andie MacDowell, ikonická postava kinematografie 90. let, se na červeném koberci na udílení cen...

Paris Jacksonová se rozhodla podstoupit lékařské vyšetření, protože se stala terčem komentářů o svém „podivném“ krku.

Americká zpěvačka, skladatelka a herečka Paris Jackson, dcera Michaela Jacksona, se nedávno se svými sledujícími podělila o „neobvyklý“...