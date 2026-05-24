Dua Lipa se objevila v senzačním krajkovém outfitu

Zpěvačka a skladatelka Dua Lipa nadále překvapuje své fanoušky. Na Instagramu se podělila o červený krajkový top, což je módní volba, která si jejích sledujících rozhodně nevšimla.
Velmi pozoruhodný výpis fotek z Instagramu
Dua Lipa se věrně podělila na svém instagramovém účtu o sérii fotografií – „foto dump“. Mezi mnoha snímky byla i jedna, která vyvolala velký rozruch – zpěvačka na sobě má průsvitný krajkový top. Opět zveřejnila obsah, který dokázal její sledující zaskočit. Je to talent, který soustavně pěstuje a každou svou módní show proměňuje v miniakci na sociálních sítích.
Červený krajkový top a džínové kraťasy
Ústředním prvkem tohoto outfitu je červený krajkový top s vysokým límcem a krátkými rukávy. Průsvitný a jemný top odhaluje světle hnědou braletku, kterou pod ním měla Dua Lipa. Tato hra s průhledností dokonale ilustruje Dua Lipinu zálibu v módních kouskech, které spojují romantiku – díky krajce – s moderností.
Aby Dua Lipa tento vzhled vyvážila, zvolila ležérnější kousek: džínové kraťasy. Tato kombinace jemné krajky a surového denimu vytváří obzvláště trendy kontrast textur. Tato směsice stylů – elegance a streetwearu – je charakteristickou pro Dua Lipu, která ráda zpochybňuje očekávané kombinace. Výsledkem je outfit, který je zároveň sofistikovaný a rozhodně moderní, dokonale ladící s dobou.
Pečlivě vybrané luxusní doplňky
Vzhled by nebyl úplný bez výběru luxusních doplňků. Dua Lipa svůj outfit doplnila velkou krémovou nákupní taškou Chanel, nadměrnými černými slunečními brýlemi a několika prsteny od Bvlgari. Pásek v západním stylu od Chrome Hearts jí stahoval kraťasy v pase a dodával tak outfitu rock'n'rollový nádech. Tato pečlivě vybraná kolekce designových kousků opět demonstruje stylistické mistrovství Dua Lipy a její schopnost bez námahy kombinovat luxusní značky.
Minimalistické vlasy a make-up
Co se týče krásy, Dua Lipa zvolila jednoduchost a svůj outfit nechala uprostřed pozornosti. Vlasy měla rozpuštěné s čistou a bezchybnou pěšinkou uprostřed. Její líčení, záměrně minimalistické, se zaměřovalo spíše na přirozený vzhled než na dramatický efekt. Tímto příspěvkem Dua Lipa potvrzuje své postavení nepostradatelné módní ikony své generace.
S červeným krajkovým topem, džínovými kraťasy a doplňky vytvořila Dua Lipa dokonale vybroušený vzhled. Znovu dokazuje, že si umí hrát s módními kódy a vytvářet výrazné obrazy, a přitom zůstává věrná svému vlastnímu stylu.