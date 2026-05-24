Kylie Jenner pózuje v autě za 250 000 dolarů s pohledem, který rozděluje názory.

Fabienne Ba.
Americká osobnost reality show, podnikatelka a influencerka Kylie Jenner se podělila o improvizované focení za volantem červeného Ferrari. Reakce jejích sledujících vyvolal především její volba oblečení.

Improvizované focení sdílené na Instagramu

Nejlepší focení jsou někdy ta nejspontánnější. Kylie Jenner si to jasně uvědomuje a na svém instagramovém účtu zveřejnila řadu fotografií, které sdílela se svými 382 miliony sledujících. Pro tuto příležitost potřebovala zakladatelka značky Khy jen tři věci: fotoaparát a zářivě červené sportovní auto. Příspěvek s jednoduchým popiskem „Byl to krásný malý den“ okamžitě vyvolal vlnu reakcí, od obdivu až po kritiku.

Červené Ferrari v hodnotě 250 000 dolarů darované jeho matce

Hvězdou focení není jen Kylie Jenner, ale také auto, které jí slouží jako kulisa: červené Ferrari 488 Gran Turismo Berlinetta, jehož cena se odhaduje na 250 000 dolarů (přibližně 230 000 eur). Tento superautomobil není jen tak ledajaký: je to dárek, který Kylie dala své matce Kris Jenner k 63. narozeninám v říjnu 2018. V té době toto „auto snů“ tak dojalo matriarchu klanu Kardashian-Jenner, že se při jeho pohledu rozplakala. O osm let později se vozidlo stalo perfektní kulisou pro focení plné luxusu.

Karusel zveřejněný Kylie Jenner zdaleka není jen obyčejný portrét, ale obsahuje několik umělecky zinscenovaných záběrů. Nejprve ji vidíme zezadu, jak jde k červenému Ferrari. Další snímky ji ukazují za volantem, jak pózuje před autem nebo s nohama nataženýma otevřenými dveřmi. Tato rozmanitost póz proměňuje focení ve skutečný mini módní editoriál, v němž luxusní vůz hraje ústřední roli.

Černé tílko s hlubokým výstřihem

Co se týče outfitu, Kylie Jenner zvolila minimalistický a zároveň odvážný kousek. Měla na sobě černé tílko s odhalenými zády a obzvláště hlubokým výstřihem ve tvaru srdce. Tento kousek s čistým límcem, hrající si s výstřihy a decentní barvou, zdůrazňuje spíše linie oděvu než ozdoby. Volba dokonale odpovídá stylu, který Kylie Jenner preferuje.

Capri kalhoty, které rozdělují názory

Nejdiskutovanějším prvkem tohoto outfitu jsou bezpochyby kalhoty. Kylie Jenner zkombinovala tílko s přiléhavými capri kalhotami, které sahají do půli lýtek. Capri střih, který je pravidelně středem módních debat, vyvolává rozpory: někteří ho zbožňují pro svůj retro a uvolněný vzhled, jiní ho považují za nelichotivý.

Jehlové podpatky a retro kosmetický vzhled roku 2016

Kylie Jenner svůj outfit doplnila nízkými podpatky s tenkým páskem mezi prsty v minimalistickém stylu. Pozornost upoutala i její líčení: Kylie Jenner zvolila vyloženě nostalgický beauty look, evokující trendy roku 2016. Vzhled zahrnoval sluncem políbenou bronzovou pleť, dlouhé, objemné a husté řasy a matnou, růžovou tělovou rtěnku. Její dlouhé tmavé vlasy byly upravené do objemného, kudrnatého fénovaného drdolu, což dokonale ladilo s touto sebevědomou retro estetikou.

Pohled, který rozděluje uživatele internetu

Zatímco někteří její sledující chválili „odvážnost a soudržnost focení“, jiní se zaměřili na kontroverzní capri kalhoty, které považovali za „rozporuplné“. Je však důležité si uvědomit, že každý se může oblékat, jak se mu zlíbí, a že sdílení vzhledu na sociálních sítích by nemělo otevírat dveře k nevhodným soudům nebo kritice výběru oblečení žen.

Tímto focením za volantem Ferrari Kylie Jenner opět potvrzuje své postavení klíčové postavy na sociálních sítích. Ať už se vám její vzhled líbí, nebo ne, sázka na upoutání pozornosti se rozhodně vyplatila.

