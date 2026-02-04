Lauren Sánchez Bezos si v 56 letech obléká minimalistické šaty a nově definuje decentní eleganci.

Lauren Sanchez Bezos, americká televizní moderátorka a podnikatelka, která je zasnoubená s Jeffem Bezosem, opět přitahuje pozornost minimalistickými vintage šaty od Muglera. Tyto tmavě modré šaty s kovovými detaily na ramínkách dokazují, že nadčasová elegance překračuje věk a trendy.
Kultovní šaty od Muglera
V jednom ze svých příspěvků na Instagramu se Lauren Sánchez rozhodla pro archivní minišaty Thierry Mugler z kolekce jaro 1999. Na první pohled elegantní a přiléhavé šaty odhalují avantgardní kovové povrchové úpravy na koncích tenkých ramínek, což je charakteristický znak návrháře známého svými „odvážnými“ texturami.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Sofistikovaný a nenucený styling
Pro dokonalý vzhled Lauren Sánchez Bezos zkombinovala šaty s průsvitnými černými punčocháčmi, špičatými černými lodičkami, decentními diamantovými náušnicemi a dlouhým, vlnitým účesem sepnutým do půli. Fotografie, které na Instagramu sdílela její vizážistka Laura Mele, zachycují jednoduchý i sofistikovaný vzhled zároveň.
Lauren Sánchez Bezos, která se nedávno v červnu 2025 v Benátkách provdala za Jeffa Bezose, brilantně nově definuje minimalistickou eleganci a dokazuje, že věk je jen detail ve srovnání s vrozeným smyslem pro styl. Její vintage šaty od Muglera, směsice jednoduchosti a kovového překvapení, ztělesňují decentní luxus, který inspiruje a modernizuje takzvanou zralou eleganci.