Search here...

Lauren Sánchez Bezos si v 56 letech obléká minimalistické šaty a nově definuje decentní eleganci.

Anaëlle G.
@bylauramele/Instagram

Lauren Sanchez Bezos, americká televizní moderátorka a podnikatelka, která je zasnoubená s Jeffem Bezosem, opět přitahuje pozornost minimalistickými vintage šaty od Muglera. Tyto tmavě modré šaty s kovovými detaily na ramínkách dokazují, že nadčasová elegance překračuje věk a trendy.

Kultovní šaty od Muglera

V jednom ze svých příspěvků na Instagramu se Lauren Sánchez rozhodla pro archivní minišaty Thierry Mugler z kolekce jaro 1999. Na první pohled elegantní a přiléhavé šaty odhalují avantgardní kovové povrchové úpravy na koncích tenkých ramínek, což je charakteristický znak návrháře známého svými „odvážnými“ texturami.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Laura Mele (@bylauramele)

Sofistikovaný a nenucený styling

Pro dokonalý vzhled Lauren Sánchez Bezos zkombinovala šaty s průsvitnými černými punčocháčmi, špičatými černými lodičkami, decentními diamantovými náušnicemi a dlouhým, vlnitým účesem sepnutým do půli. Fotografie, které na Instagramu sdílela její vizážistka Laura Mele, zachycují jednoduchý i sofistikovaný vzhled zároveň.

Lauren Sánchez Bezos, která se nedávno v červnu 2025 v Benátkách provdala za Jeffa Bezose, brilantně nově definuje minimalistickou eleganci a dokazuje, že věk je jen detail ve srovnání s vrozeným smyslem pro styl. Její vintage šaty od Muglera, směsice jednoduchosti a kovového překvapení, ztělesňují decentní luxus, který inspiruje a modernizuje takzvanou zralou eleganci.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
K-pop: Na udílení cen Grammy dosáhla tato korejská zpěvačka historického okamžiku

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

K-pop: Na udílení cen Grammy dosáhla tato korejská zpěvačka historického okamžiku

Roseanne Park, známá jako Rosé, členka jihokorejské dívčí K-popové skupiny Blackpink, se na udílení cen Grammy v roce...

Tato zpěvačka tvrdí, že děti nechce, a čelí nevhodným reakcím.

Zpěvačka Charli XCX se nedávno ocitla v centru kontroverze poté, co se v podcastu s americkým hercem, režisérem...

Díky svému „neskutečnému vzhledu“ tato americká modelka fascinuje

Americká modelka Anok Yai, známá pro svou magnetickou přítomnost, opět uchvacuje módní svět kampaní na vůni. Její charisma...

Kate Hudsonová ve svých 46 letech sdílí svůj pařížský vzhled a svou zimní koupel ve Francii

Kate Hudson si zpestřila svůj pařížský pobyt elegantními outfity a zimní koupelí ve Francii. Americká herečka a producentka...

Tato herečka reaguje na kritiku za to, že „vypadá super staře“

V odvětví, kde je vzhled často posuzován více než talent, některé celebrity odmítají mlčet tváří v tvář nevhodným...

„Vypadá jako mimozemšťanka“: Poetický vzhled FKA Twigs rozděluje sociální média

Britská zpěvačka a skladatelka Tahliah Debrett Barnett, známá také jako FKA Twigs, známá pro své poetické módní volby,...

© 2025 The Body Optimist