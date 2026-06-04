Kylie Jenner si v růžovém užívá slunečný útěk do Karibiku.

Léa Michel
@kyliejenner / Instagram

Americká hvězda reality show, podnikatelka a influencerka Kylie Jenner zahájila léto stylově. Dopřála si slunečný útěk na ostrovy Turks a Caicos (Karibik), aby oslavila další rok své značky Kylie Cosmetics. Luxusní útěk, plně zdokumentovaný na Instagramu, kde kralovala růžová.

Pikantní růžový vzhled

Co se týče stylu, Kylie Jenner zvolila světle růžový plážový outfit, který zachytila na selfie v zrcadle. Později téhož dne se k téže pudrově růžové vrátila a zkombinovala ji s volánkovou minisukní pro „večeři při západu slunce“, jak je uvedeno v popisku. Letní paleta, věrná živé estetice, která je charakteristickým znakem její značky a jejích veřejných vystoupení.

Vila a personalizované dárky

Kylie Jenner také provedla své sledující honosnou vilou, kde skupina bydlela. Prohlídku zahájila před kamerou její osmiletá dcera Stormi a poté je provedla po četných ložnicích. V jedné z nich Kylie Jenner předvedla skutečný arzenál personalizovaných dárků, vše v růžové barvě: vyšívaný plážový ručník, čepici „Turs and Caicos With Kylie“, láhev s vodou, fotoaparát, plážovou tašku Kylie Cosmetics a plážové oblečení vyrobené na míru od specializovaných značek. Dost na to, aby se z této cesty stal plnohodnotný PR tah.

Vzpomínka na výlet z roku 2019

Tento výlet připomíná ten předchozí. Inspiroval se výletem z roku 2019, který byl zorganizován pro značku Kylie Skin, rovněž na ostrovy Turks a Caicos (Karibik). V té době už byly součástí balíčku vločky kokosových ořechů a sladěné outfity, mezi účastníky byla i americká modelka Sofia Richie Grainge. Značka dokonce z té doby sdílela starou fotografii z tohoto výletu.

Kylie Jenner si díky růžovému oblečení, idylickému prostředí a pečlivě připraveným fotografiím vytvořila útěk, který je stejně slunečný jako strategický. Tato cesta do Karibiku opět dokazuje její mistrovství v oblasti image a marketingové dovednosti, kde se dovolená a propagace bez problémů prolínají. Letní přestávka, která, jak se dalo očekávat, potěšila její sledující.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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