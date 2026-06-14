V bílém crop topu se zpěvačka Tyla chlubí ležérně elegantním vzhledem.

Jihoafrická zpěvačka, skladatelka a tanečnice Tyla se i nadále etabluje jako jeden z nejsledovanějších hlasů na nové mezinárodní popové scéně. A mezi vystoupeními pravidelně předvádí své bezchybné porozumění módě. Důkazem toho je jeden z jejích příspěvků na Instagramu, který se stal virálním.
Bílý crop top s braletkovým střihem
Na jednom z obrázků sdílených v jejím karuselu se Tyla objevuje v bezchybném bílém crop topu s braletkou a hlubokým výstřihem. Minimalistický kousek, perfektně ušitý, který zdůrazňuje čistotu látky a rafinovaný střih spíše než zdobení. Čistý přístup v souladu s trendy jaro/léto 2026, které oslavují základní kousky povýšené na status couture essentials.
Volba zářivě bílé zdaleka není náhodná. Zdůrazňuje opálenou pleť zpěvačky a zároveň evokuje svěží letní pocit. Je to barva, kterou v této sezóně propagovala přehlídková mola – a to natolik, že se oficiální barvou Pantone pro rok 2026 stala Cloud Dancer, jemná téměř bílá.
Černé kalhoty a zářivě zelené boty pro kontrast
Aby Tyla strukturovala zbytek své siluety, zvolila černé kalhoty s čistým, splývavým střihem. Tento neutrální kousek vytváří okamžitě výrazný grafický kontrast s horní částí. Detailem, který dělá tenhle rozdíl, jsou boty: pár zářivých, téměř kyselinově zelených tenisek, které celému vzhledu dodávají barevný akcent.
Tento typ kombinace se stal zpěvaččiným charakteristickým stylem: vezme základní, dokonale ušité kousky a jejich jednoduchost rozbije trochou barvy. Co se týče doplňků, složité náušnice dotvářejí vzhled s decentním vzhledem.
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Módní podpis, který zanechává svou stopu.
Kromě jednoduchého snímku na Instagramu je tento výstup součástí širší strategie. Od svého průlomu v roce 2023 si Tyla vypěstovala rozhodně osobní styl – kombinuje popovou estetiku, urbanistické odkazy a prvky couture. Tato soudržnost z ní dělá jednu z klíčových nových postav své generace, po boku dalších hlasů na nové globální scéně.
S tímto bílým crop topem v kombinaci s černými kalhotami a barevnými teniskami nám Tyla připomíná, že elegance a ležérní styl mohou jít ruku v ruce. Ukázka stylu, která se jistě stane hitem po celé léto.