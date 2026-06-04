Tato transgender herečka potvrzuje, že dobře zvolené černé šaty mohou udělat trvalý dojem.

Julia P.
@zion.moreno / Instagram

Na losangeleské premiéře filmu „Najdi si přátele“ zvolila americká herečka Zion Moreno jednoduchý, ale nápadně efektní outfit. Ukázka elegance, která zaujala její fanoušky na Instagramu.

Černé šaty s decentní elegancí

Pro procházku po červeném koberci zvolila Zion Moreno černé saténové šaty s tenkými ramínky. Splývavý střih a midi délka dodaly celému outfitu moderní a nadčasový vzhled. V souladu s filozofií „méně je více“ nechala herečka šaty mluvit samy za sebe a zkombinovala je s jemným make-upem a dlouhými, uhlazenými hnědými vlasy. Tento minimalistický přístup slouží jako připomínka toho, že decentní elegance zůstává na červeném koberci sázkou na jistotu.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Zión Moreno (@zion.moreno)

Červený koberec pro "Najděte si přátele"

Toto vystoupení znamenalo premiéru hororového thrilleru „Find Your Friends“ režisérky Izabel Pakzadové, jehož premiéra na streamovací službě Shudder je naplánována na 12. června. Film sleduje skupinu přátel na útěku do pouště Joshua Tree, jejichž výlet se kvůli nepřátelství místních obyvatel promění v noční můru. V hlavní roli se představí Zion Moreno po boku významného obsazení, mezi které patří americká herečka Bella Thorne, americká herečka a modelka Chloe Cherry, americká herečka Helena Howard a americká herečka Sophia Ali.

Postava reprezentace

Zion Moreno, známá svými rolemi v seriálu „Control Z“ a restartu seriálu „Gossip Girl“, se v posledních letech etablovala jako prominentní herečka. Je také přední osobností v boji za lepší zastoupení transgender osob na obrazovce, což je závazek, který přirozeně ztělesňuje ve svých rolích a veřejných vystoupeních.

V těchto decentně rafinovaných černých šatech se Zion Moreno na premiéře objevila jako jedna z nejelegantnějších. Volbou jednoduchosti potvrdila, že dobře zvolená klasika může zanechat trvalý dojem.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
Article précédent
Jessica Alba zvolila pro promoci své dcery elegantní vzhled

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jessica Alba zvolila pro promoci své dcery elegantní vzhled

Byl to zvláštní den, který chtěla Jessica Alba oslavit stylově. Americká herečka a podnikatelka sdílela na Instagramu sérii...

Poté, co se objevilo video s jejím tancem, herečka Ester Expósito odsoudila misogynní soudy.

Španělská herečka Ester Expósito, která se po koncertě stala terčem vlny kritiky, se rozhodla reagovat. Místo aby se...

Shakira se pozoruhodně objevila v sošných oranžových šatech

Kolumbijská zpěvačka a skladatelka Shakira zvolila výraznou barevnou kombinaci, aby dala najevo svůj osobitý styl. Na uvedení na...

„Vždy charismatická“: Madison Beer dělá senzaci v bílých korzetových šatech

Americká zpěvačka, modelka a herečka Madison Beer si užívá významný milník ve své kariéře. Právě dokončila první část...

Kylie Jenner si v růžovém užívá slunečný útěk do Karibiku.

Americká hvězda reality show, podnikatelka a influencerka Kylie Jenner zahájila léto stylově. Dopřála si slunečný útěk na ostrovy...

Salma Hayek ve svých 59 letech vrací do popředí pozornosti kalhoty, které se netěší všeobecně obdivovanému páru.

Na tenisovém turnaji Roland Garros se mexicko-americká a libanonská herečka, režisérka a producentka Salma Hayek objevila v módním...