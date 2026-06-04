Tato transgender herečka potvrzuje, že dobře zvolené černé šaty mohou udělat trvalý dojem.

Na losangeleské premiéře filmu „Najdi si přátele“ zvolila americká herečka Zion Moreno jednoduchý, ale nápadně efektní outfit. Ukázka elegance, která zaujala její fanoušky na Instagramu.
Černé šaty s decentní elegancí
Pro procházku po červeném koberci zvolila Zion Moreno černé saténové šaty s tenkými ramínky. Splývavý střih a midi délka dodaly celému outfitu moderní a nadčasový vzhled. V souladu s filozofií „méně je více“ nechala herečka šaty mluvit samy za sebe a zkombinovala je s jemným make-upem a dlouhými, uhlazenými hnědými vlasy. Tento minimalistický přístup slouží jako připomínka toho, že decentní elegance zůstává na červeném koberci sázkou na jistotu.
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Červený koberec pro "Najděte si přátele"
Toto vystoupení znamenalo premiéru hororového thrilleru „Find Your Friends“ režisérky Izabel Pakzadové, jehož premiéra na streamovací službě Shudder je naplánována na 12. června. Film sleduje skupinu přátel na útěku do pouště Joshua Tree, jejichž výlet se kvůli nepřátelství místních obyvatel promění v noční můru. V hlavní roli se představí Zion Moreno po boku významného obsazení, mezi které patří americká herečka Bella Thorne, americká herečka a modelka Chloe Cherry, americká herečka Helena Howard a americká herečka Sophia Ali.
Postava reprezentace
Zion Moreno, známá svými rolemi v seriálu „Control Z“ a restartu seriálu „Gossip Girl“, se v posledních letech etablovala jako prominentní herečka. Je také přední osobností v boji za lepší zastoupení transgender osob na obrazovce, což je závazek, který přirozeně ztělesňuje ve svých rolích a veřejných vystoupeních.
V těchto decentně rafinovaných černých šatech se Zion Moreno na premiéře objevila jako jedna z nejelegantnějších. Volbou jednoduchosti potvrdila, že dobře zvolená klasika může zanechat trvalý dojem.