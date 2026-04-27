Tento „odvážný“ vzhled 67leté zpěvačky Madonny nenechává nikoho lhostejným

Madonna nikdy nedělá věci polovičatě a 25. dubna 2026 v západním Hollywoodu nebylo výjimkou. Při svém překvapivém vystoupení v Club Confessions se americká zpěvačka a skladatelka chlubila outfitem, který okamžitě roznítil sociální média.
Tajná párty k odhalení filmu „Zpověď II“
V noci 25. dubna 2026 se Madonna překvapivě objevila v The Abbey, instituci v západním Hollywoodu, na soukromé párty s názvem „Club Confessions Los Angeles“, na kterou bylo možné pozvat pouze hosty. Program zahrnoval DJské sety Stuarta Price – jejího spolupracovníka na „Confessions II“ – a také Romy a Mez Monty, zatímco Madonna pozdravila dav a tančila na nové skladby ze svého velmi očekávaného alba, včetně svého nejnovějšího singlu „I Feel So Free“.
Mezi hosty byla americká zpěvačka a skladatelka Addison Rae, britská modelka a herečka Cara Delevingne, italsko-americká herečka a modelka Julia Fox, britská zpěvačka a hudebnice Lily Allen, britský olympijský vítěz ve skoku do vody Tom Daley a americká zpěvačka a skladatelka albánsko-makedonského původu Bebe Rexha.
Pudrově růžový vzhled, který je romantický i odvážný zároveň
Pro tuto příležitost Madonna zvolila strukturovaný, pudrově růžový korzet, který doplnila sladěná minisukně s krajkovým lemem a zakončená splývavým závojem v barvě ruměnce, který vytvářel jemný kontrast. Síťované punčochy, černé kožené kozačky po stehna, průsvitné rukavice ladící s outfitem a červeně tónované sluneční brýle dotvářely vzhled, který sebevědomě mísil romantismus s ostrým nádechem.
Fanoušci jsou získáni, sociální média bzučí
Fotografie zveřejněné na Instagramu okamžitě kolovaly internetem a vyvolaly lavinu nadšených reakcí. „Královna “, „Královna je zpět“, „Ohromující“ : komentáře se množily a chválily Madonninu schopnost vnutit si zcela vlastní styl, bez ústupků věku nebo konvencí.
„Confessions II“, nejočekávanější album roku
„Confessions II“ je přímým pokračováním alba „Confessions on a Dance Floor“, jednoho z nejuznávanějších alb Madonniny kariéry, vydaného v roce 2005. Večer 25. dubna znamenal novou etapu propagační kampaně pro tento projekt, jen několik dní poté, co se zpěvačka významně objevila na festivalu Coachella po boku Sabriny Carpenter.
Stručně řečeno, Madonna i nadále ovládá umění překvapení stejně dobře jako jevištní umění. Díky pečlivě promyšleným komunikačním strategiím, citu pro dramaturgii a bystrému smyslu pro estetiku opět dokazuje, že je nepostradatelnou postavou globální popkultury.