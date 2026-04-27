V 52 letech má herečka Tori Spelling na sobě průsvitný outfit, který vyvolává reakce.

Pro obyčejný večer v západním Hollywoodu byl potřeba „mimořádný“ vzhled. Americká herečka, mediální osobnost a spisovatelka Tori Spelling to dobře pochopila, když se zúčastnila Madonniny „tajné“ párty v průsvitném outfitu, který nenechal nikoho lhostejným.
Velmi exkluzivní večer v The Abbey
V noci 25. dubna 2026 uspořádala Madonna v Abbey, ikonickém baru v západním Hollywoodu, soukromou párty pouze pro zvané, na oslavu narozenin jeho majitele Tristana Schukrafta a představení nových skladeb ze svého alba „Confessions II“.
Mezi hosty byla italsko-americká herečka a modelka Julia Fox, americká herečka Tori Spelling, britská zpěvačka a hudebnice Lily Allen, americká zpěvačka a skladatelka Addison Rae, britská modelka a herečka Cara Delevingne a americká zpěvačka a skladatelka albánsko-makedonského původu Bebe Rexha. Plechová souhvězdí celebrit se sešla na večer, který sliboval slavnostní i hudebně exkluzivní atmosféru.
Poutavý krajkový outfit
Právě v tomto prostředí způsobila Tori Spelling senzaci. Herečka z Beverly Hills 90210 zvolila kalhotový kostýmek z průsvitné látky. Outfit, ozdobený třpytivými modrými a stříbrnými flitry, zachycoval světlo s každým jejím pohybem a umocňoval jeho dramatický efekt. Pro dodatečný kontrast měla přes ramena přehozenou hnědou kožešinovou štólu a vzhled doplnily blond vlasy upravené do vln. Večerní outfit byl vyfotografován, jak se prochází po chodníku a opírá se o svého společníka.
Fanoušci si získali na sociálních sítích
Fotografie zveřejněné na Instagramu se rychle staly virálními a vyvolaly záplavu chvály a nadšeného sdílení na sociálních sítích. Příspěvky rychle nasbíraly tisíce reakcí. „Tori vypadá nádherně“ doplněné emoji plamene dokonale vystihuje přijetí, které jí fanoušci ten večer věnovali a chválili jak její eleganci, tak smysl pro styl. Ostatní uživatelé také vyzdvihli originalitu jejího outfitu a sebevědomí, které z ní vyzařuje, což přispělo k tomu, že se tyto snímky staly jedním z nejdiskutovanějších momentů večera online.
Stručně řečeno, Tori Spellingová i nadále dělá odvážné módní volby. Její přítomnost na jedné z nejexkluzivnějších večírků jara 2026 potvrzuje, že je významnou postavou amerického zábavního světa, a to daleko za hranicemi její ikonické role v seriálu „Beverly Hills 90210“.